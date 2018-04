El MVP solitario del Tecnyconta

Da escalofríos pensar qué sería del Tecnyconta Zaragoza sin Gary Neal. El escolta de Baltimore es no solo el mejor del conjunto aragonés sino también uno de los más destacados de la ACB casi todas las jornadas. También en la última. El equipo zaragozano naufragó ante el Joventut pese a que Neal volvió a vestirse con el traje de MVP. Una vez más, y ya van cinco esta temporada, se fue por encima de los 30 puntos (31) y acabó con 34 de valoración. Fueron las mejores cifras de la jornada en la Liga Endesa, pero la derrota del Tecnyconta le impidió alzarse con el trofeo de mejor de la jornada por cuarta vez este curso.

El problema para el equipo zaragozano es que Neal se ha quedado demasiado solo en la producción ofensiva y únicamente con eso no le alcanza para compensar la ingente cantidad de puntos que recibe cada jornada. Ante el colista, y en casa, volvió a encajar 92, lo que mantiene su media de unos 90 puntos recibidos por jornada en esta segunda vuelta. Lo ideal sería que el equipo mejorara su defensa e hiciera decrecer esas cifras, porque de lo contrario la única solución es elevar la capacidad anotadora, algo que tampoco está logrando porque la orquesta no acompaña al solista.

Neal es el mejor del Tecnyconta y mantiene una dura pugna con Sylven Landesberg, del Estudiantes, su rival mañana, por ser el máximo anotador de la ACB. Después de 26 jornadas un punto diferencia a ambos, el estudiantil promedia 21 y el del Tecnyconta, 20. El escolta norteamericano ha sido clave en los últimos triunfos del equipo zaragozano con 36 y 31 puntos, respectivamente, ante Obradoiro y Gipuzkoa, y fue también el más valorado aunque no el máximo anotador frente al Bilbao Basket. Esas han sido las tres victorias logradas por el Tecnyconta en las últimas ocho jornadas, desde que Pep Cargol asumió el banquillo.

Pero detrás de Gary Neal no hay nada o casi nada la mayoría de las veces y la cuestión es que mientras no mejore atrás, el Tecnyconta necesita más puntos. No hay ningún otro jugador del equipo que alcance los diez de media por partido esta temporada. Lo había logrado McCalebb (11,9), pero abandonó el equipo tras el fallecimiento de su madre. Ahora mismo el segundo anotador es De Jong, que ha ganado protagonismo tras la lesión de Varnado y acumula 9,3 puntos por partido. A continuación figuran Dragovic (8,7) y Bellas (8,6). El madrileño ha asumido galones de nuevo tras la salida de McCalebb, intentando poner intensidad, marcar la pauta en defensa y anotar si es necesario, aunque ese nunca ha sido su fuerte. No se le puede reprochar el esfuerzo al capitán. Las apariciones de Dragovic, en cambio, son mucho más intermitentes en la parcela ofensiva. En la defensiva suele mantener siempre un perfil bajo.

En ese drama vive el Tecnyconta Zaragoza esta temporada. Cuenta con uno de los jugadores de más calidad, más decisivos y determinantes que ha tenido en toda su historia pero ni aún así puede estar tranquilo. Ni Gary Neal evita que el equipo aragonés esté peleando de nuevo por eludir el descenso. Cuando la temporada entra en su recta final, el Tecnyconta tiene una sola victoria de ventaja con el penúltimo puesto. Le quedan por disputar dos duelos directos, ante Betis y en Burgos, que serán decisivos, pero también le conviene buscar algún triunfo inesperado para tomar aire enla clasificación y no jugárselo todo a una carta. Ante el Joventut le salió mal. Solo con Gary Neal no es suficiente.