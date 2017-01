Nadal se estrena en Brisbane con victoria sobre Dolgopolov

Rafael Nadal ha tenido un buen estreno de temporada en partido oficial al derrotar al ucraniano Alexandr Dolgopolov en la primera ronda del torneo de Brisbane, que le sirve de preparación para el primer grande del año, el Abierto de Australia. Nadal, que la pasada semana se impuso en el torneo de exhibición de Abu Dabi tras ganar sucesivamente a Berdych, Raonic y Goffin, ha vuelto demostrar que ha regresado a las pistas con fuerza y energía (tras dos meses y medio de ausencia) y se ha impuesto en dos mangas directas, por 6-3 y 6-3 en apenas una hora y cuarto de juego. El próximo rival de Nadal, en octavos de final, será el alemán Mischa Zverev.

Hacía casi tres meses que Nadal no ganaba un partido oficial (lo hizo ante el francés Mannarino en Pekín), pero en Brisbane (ciudad en la que competía por primera vez) ha tenido un estreno convincente, ya que un par de roturas en la primera manga, y solo una en la segunda le han bastado para superar al imprevisible Dolgopolov, capaz de lo mejor y lo peor. Nadal ha sido en todo momento más regular y consistente.

Al final, el tenista mallorquín no ponía disimular su alegría por este buen comienza de temporada y de año. "Estoy muy contento de comenzar con una victoria en esta gran pista, ante este público y en este país increíble que siempre me acoge bien. He notado un poco el 'jet lag y era una partido un poco comprometido por todas esas circunstancias, pero lo he sacado bien adelante", ha asegurado Nadal.

MUGURUZA, TAMBIÉN ADELANTE



En el mismo torneo de Brisbane, pero en categoría femenina,Garbiñe Muguruza también sigue adelante, en este caso se ha metido ya en cuartos de final, al derrotar a la rusa Daria Kasatkinapor un ajustado 7-5, 3-6 y 7-6 (9-7).

Muguruza, cuarta cabeza de serie y vigente campeona de Roland Garros, ha necesitado casi tres horas para derribar la oposición de Kasatkina, de 19 años y 26ª del rámking mundial, y proseguir con su racha victoriosa, tras derrotar en la anterior ronda a la australianaSamantha Stosur. En cuartos de final se medirá con la vencedora del partido entre la rusa Svetlana Kuznetsova y la australianaDestanee Aiava, procedente de la previa.