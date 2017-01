Nadal impone su solidez

Sin problemas. Rafael Nadal ha alcanzado la tercera ronda del Abierto de Australia al vencer, en el último partido de la jornada al chipriota Marcos Baghdatis por 6-3, 6-1 y 6-3. El exnúmero 1, campeón en el 2009, parece que está reencontrando la competitividad que quiere para aspirar a medirse en condiciones con los mejores. Baghdatis, número 36 mundial y un año mayor que Nadal (30), finalista en Melbourne en el 2006, no ha podido nunca plantarle cara en la pista, a pesar de mostrar su gran calidad de golpes, pero demasiado irregular ante la solidez de Nadal.



En 48 minutos ha resuelto la primera manga. Sólido en el fondo, paciente a la hora de atacar o esperar el error de Baghdatis, el tenista mallorquín ha hecho dos 'breaks' de entrada para adelantarse 5-1 y, aunque el chipriota le ha arrebatado el suyo en el siguiente juego, Nadal ha cerrado la manga sin dificultades. Tampoco las ha tenido en la segunda manga en la que ha vuelto a romper el saque de Baghdatis en dos ocasiones más para adelantarse 4-0 y apuntársela en 39 minutos, cediendo solo un juego. La derecha de Nadal ha seguido haciendo estragos, 16 ganadores con ese golpe, sobre la central Rod Laver Arena y, como en el primer partido, apoyado con su saque (cinco 'aces' y 80 % de efectividad), ha dominado a su rival para cerrar el partido en el tercer set en el tercer 'match ball' cun una derecha invertida tras 2 horas y 12 minutos, en la medianoche de Melbourne.

En la tercera ronda le espera Alexander Zverev, un rival que le permitirá comprobar realmente su nivel de juego. No solo eso. Se cruzará con una de las promesas del circuito que está consolidándose."Un jugador que apunta al número 1", según reconoce Toni Nadal, tío y entrenador del mallorquín. Zverev, de 20 años y 24 mundial, ha pasado a la tercera ronda al vencer al estadounidense Frances Tiafoe (6-2, 6-4, 6-4).La única vez que Nadal se ha enfrentado al alemán fue el año pasado en Indian Wells, donde se impuso en tres sets (6-7, 6-0, 7-5).



LAS REACCIONES DE NADAL

El propio jugador, tras su victoria, también habló de su rival en tercera ronda. "Es uno de los mejores jugadores del mundo, y seguro que ganará Grand Slams si sigue con el progreso que lleva", aseguró al hablar del tenista alemán de origen ruso. "Será un duelo de gran nivel y máxima exigencia".

"Llevé todo el partido controlado. Solo he perdido una vez el servicio, pero también he ganado muchos servicios fáciles y eso te da confianza. Luego, al resto he tenido posibilidades de rotura en muchos juegos y eso quiere decir que he estado de cabeza centrado, aunque he cometido algún error que deberé corregir", agregó sobre el partido de este jueves.