Nadal se mide a Del Potro en busca de otra final en el US Open

Rafa Nadal y Juan Martín del Potro se enfrentan (22.00 horas, Eurosport) por tercera vez en una semifinal del Open USA con un balance de uno a uno. Una final anticipada entre el número uno del ranking ATP y el tercer cabeza de serie del torneo. El último Grand Slam de la temporada tendrá un nuevo plato fuerte entre los dos tenistas que ya se enfrentaron en esta ronda en 2009 y en 2017. En la primera ocasión fue el argentino el que acabó en la final y venció a Roger Federer alzándose con el título. En la pasada edición fue Nadal el que se llevó la victoria y también salió vencedor ante Kevin Andersson. Si la historia se repite, el ganador podría ser también el nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos 2018.

Curiosamente es también la tercera ocasión en la que se enfrentan Nadal y Del Potro esta temporada. El balance, en este caso, es positivo para el balear que se impuso en ambas ocasiones, la primera en Roland Garros y la segunda en Wimblendon. Rafa es el claro dominador en la estadística entre ambos con un demoledor 5 a 1 en sus enfrentamientos en Grand Slams. En total, 17 batallas con un balance de once a cinco para Rafa.

Ayer cayó Carla Suárez, que tendrá que seguir esperando a su primera semifinal de un grande. Frente a Madison Keys, se le atragantaron de nuevo los cuartos de final (6-4, 6-3), una ronda que ha alcanzado seis veces ya. Y aunque desde la óptica positiva habla de un buen verano, de buenos torneos, no ocultó cierta frustración ante esa barrera, «una espina clavada que a veces duele».

Suárez se mostró molesta por el ruido y el movimiento constante en las gradas de la pista central, donde los espectadores no dejaron de hablar, creando un zumbido, y los paseos por los pasillos hasta tomar los asientos se eternizaban. «Me quejé dos o tres veces al juez de silla pero no me podía quejar mil», recordó la canaria, que dejó claro que no atribuía el resultado a ese barullo, pero sí lo criticó.