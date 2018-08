Nadal remonta ante Cilic y se mete en semifinales en Toronto

Rafael Nadal, primer cabeza de serie, se ha impuesto en la madrugada de este sábado al croata Marin Cilic por 2-6, 6-4 y 6-4 y se ha clasificado para las semifinales del Masters 1000 de Toronto, donde se enfrentará a Karen Khachanov. El jugador ruso, de 22 años y número 38 del mundo, derrotó al holandés Robin Haase por 6-3 y 6-1.

Saturday afternoon: [4] Kevin Anderson vs Stefanos Tsitsipas



Saturday night: [1] Rafael Nadal vs Karen Khachanov



