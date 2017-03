Nadal ya está en los cuartos de final de Acapulco

Resultados de la tercera jornada del Abierto Mexicano de Tenis que se disputa en Acapulco y que integra torneos de la ATP y de la WTA.

Con esta brillante devolución, Rafael Nadal se instala en los Cuartos de Final del #AMT2017 tras vencer 6-1, 6-1 a Lorenzi @ntrguadalajara pic.twitter.com/7jAnhdb5HQ — Arturo Santillanes (@artusantillanes) 2 de marzo de 2017

- Individual masculino, segunda ronda:



Novak Djokovic (SRB/1) a Juan Martín del Potro (ARG) por 6-4, 4-6, 6-4.

Rafael Nadal (ESP/2) a Paolo Lorenzi (ITA) por 6-1, 6-1.

Dominic Thiem (AUT/4) a Adria Mannarino (FRA) por 7-5, 6-3.

Steve Johnson (USA) a Ernesto Escobedo (USA) por 7-6(5), 6-3.

- Individual femenino, segunda ronda:

Mirjana Lucic-Baroni (CRO/1) a Shelby Rogers (USA) por 6-4, 6-4.

Kristina Mladenovic (FRA/2) a Heather Watson (GBR) por 7-6(4), 6-7, 7-5.



LA RODILLA DE NADAL

Nadal, tras la victoria explicó, que la molestia que sintió en la rodilla derecha y por la que utilizó un vendaje en sus dos partidos jugados en Acapulco solo fue un mal gesto y evoluciona positivamente. "Ayer sentí algo en el calentamiento (previo al duelo ante Mischa Zverev) y hoy estoy mejor que ayer, esa es la realidad, con lo cual creo que solo fue un pequeño mal gesto y creo que evoluciona positivamente, de momento", dijo Nadal en conferencia de prensa tras su victoria ante el italiano Paolo Lorenzi.

"Evidentemente la rodilla siempre es un lugar donde he sufrido en mi carrera, pero como se ha podido ver he jugado un partido en plenitud de condiciones, he jugado a un nivel alto, también de movilidad y feliz por ello y espero que las rodillas respondan bien", añadió Nadal. Del partido ante Lorenzi, remarcó que lo jugó "a un buen nivel y cometí muy pocos errores".

Y sobre su duelo de cuartos de final con el japonés Yoshihito Nishioka, el mallorquín anticipó "un partido interesante" y recordó que su rival viene con ritmo de juego ya que llegó del torneo de calificación "y ha jugado cuatro o cinco partidos para estar en cuartos y vendrá con mucha confianza".