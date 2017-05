Nairo Quintana sienta cátedra en la cima del Blockhaus

Muchos se preguntarán que hace una montaña con nombre alemán en los Abruzzos italianos, más bien en la parte sur del país. Rememora el pasado de la unificación italiana y si se habla de bicis se recuerda que hace ahora 50 años un chaval de Bélgica, en su primera gran vuelta, hizo la presentación en sociedad ganando en lo más alto del Blockhaus. El chico, que todavía no había cumplido los 22 años en 1967, se llamaba Eddy Merckx.

A Nairo Quintana ya lo conocían todos. El equipo Movistar presentó a su perla colombiana en los Pirineos del Tour del 2013 y ahora con 27 años es una de las grandes figuras contemporáneas, el ídolo deportivo de su país, la nueva 'maglia rosa', el gran favorito al triunfo en Milán y el corredor que sentó cátedra en el Blockhaus deMerckx y también de 'El Tarangu', en su mítica y extraordinaria ascensión de 1972, en uno de los días grandes de José Manuel Fuente en la ruta del Giro.



EL PELIGROSO DUMOULIN



Llegó una montaña que quienes la conocen aseguran que se parece al Alpe d’Huez, aunque quizá con algo más de dureza en su estrecha ruta, la que conquistó Quintana tras el trabajo perfecto de su equipo, en el día en el que Vincenzo Nibali mostró flaqueza (un minuto cedió), Tom Dumoulin firmeza para convertirse el martes en el corredor que, salvo sorpresa, arrebatará el jersey rosa aQuintana en la contrarreloj de casi 40 kilómetros programada tras la jornada de descanso de este lunes, y Thibaut Pinot coraje, hasta el punto de que se instaló en la segunda plaza de la general y fue el único que se atrevió a atacar a Quintana antes del demarraje definitivo del colombiano, el tercero, el esencial.

EL ACCIDENTE

Pero, ¿cómo habría sido la subida de no haberse producido la torpeza de un policía que aparcó la moto en el lugar que no debía? La pregunta jamás tendrá respuesta. La moto --y por supuesto el policía, uno de los que controla el desarrollo de la carrera-- estaban donde no tenían que estar. El pelotón de las figuras no se percató de la presencia del vehículo. Los equipos iban en formación y buscaban la posición para enfilar la ascensión al Blockhaus. Los ciclistas del Sky corrían por la izquierda. Tropezaron unos y otros. Al suelo. Mikel Landa y Geraint Thomas, los líderes del conjunto británico, quedaron eliminados. Imposible que ganen el Giro. Thomas, el ciclista galés del Sky, el gran ayudante del ausente Chris Froome, llegó a 5 minutos de Quintana, y Landa, todavía más afectado por la caída, se presentó a casi 27. Adam Yates, el líder del potente Orica, también se vio involucrado en el accidente. Cruzó la meta a 4.39 minutos de Quintana.

¡Grande @NairoQuinCo! Ganó etapa y es líder en #Giro100. Emociona a los colombianos con su coraje y lleva nuestra bandera 🇨🇴a lo más alto. https://t.co/xw8Kx6wMYD — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de mayo de 2017

El Giro se aclaró, para suerte de unos y desgracia de otros. Pero habría sido mejor que solo hubiera sido por la fortaleza de Quintanasin que participara en medio un policía que aparcó en zona prohibida.