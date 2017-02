El Nástic muestra el descenso a un Real Zaragoza antediluviano

Minuto 95 FINAL DEL PARTIDO

Minuto 93 El acoso del Real Zaragoza peca de infantil, con un Samaras tieso

Minuto 92 Reina evita el empate tras la falta diecta botada por Casado. El posterior lanzamiento de Cabrera era ya en fuera de juego

Minuto 91 Falta en la frontal favorable al Real Zaragoza

Minuto 90 Cinco minutos más

Minuto 87 Se masca la tragedia porque no hay ni una sola señal de que el Real Zaragoza, salvo a la brava, pueda siquiera empatar

Minuto 84 Delgado regresa al campo con un aparatoso vendaje. Se va Madinda, con marila incluida por la confusión en el relevo, y entra en su lugar Manu Barreiro

Minuto 82 Juan Delgado sale en camilla tras un choque fortuito de cebzas con Silva

Minuto 79 Ahora el balón se posa en el larguero después de un cabezazo de Cabrera al recoger un rechace de Reina. No hay puntería

Minuto 79 Ángel domina sobre el punto de penalti en una desatención de la defensa visitante y solo tira de nuevo al palo cuando lo más difícil era hacer eso

Minuto 74 Entra Samaras por Lanza. ¡Vaya papelón para el griego!

Minuto 73 Se adelanta el Nástic a la vieja usanza, con un córner de estrategia al primer palo peinando al segundo con el japonés entrando solo para empujar la pelota dentro de cabeza. De guardería táctica 1-2

Minuto 72 Córner para el equipo catalán. Samaras a punto de entrar

Minuto 71 El partido ha entrado en el jacuzzi. Mucho jabón y cierta relajación para que nadie se sienta agredido. Con todo, el Nástic lleva la batuta

Minuto 67 Samaras saca a calentar. Otra noticia

Minuto 65 Se va Emaná y deja su lugar Álex López. Es noticia

Minuto 64 Al pasito, al metro a metro, en horizontal y corto... El Real Zaragoza avanza en estático sin ideas, muy previsible hasta que pierde el balón una vez más

Minuto 61 Feltscher se inventa una elástica sui generis y simpática que no le sale bien. De extremo zurdo..

Minuto 59 La defensa del Real Zaragoza es un manojo de nervios... Silva, Cabrera, Feltscher despejan hacia adentro, es decir en dirección a Saja

Minuto 57 Djete se interpone en el disparo en llegada de Edu García. Buena asistencia de Cani, que ha templadoel último pase para su compañero

Minuto 55 Edu García entra por Xumetra

Minuto 55 Ángel lucha cuerpo a cuerpo con los centrales, gana la posición con un excelente gesto técnico que le planta ante Reina pero muy forzado no acierta con la portería

Minuto 52 Saja regatea ante la falta de soluciones que la ofrecen sus compañeros para sacar el balón. Máximo riesgo del portero por obligación

Minuto 49 De nuevo Emaná y Lobato se meten hasta la cocina y solo un mal control del delantero evita el segundo tanto del Nástic, que se ha adueñado del partido de cabo a rabo

Minuto 47 Juan Delgado pide penalti por un toque de Cabrera en la llegada. El balón filtrado era bueno, el chileno pierde el control y el central zaragocista se cruza en su camino. No parece pena máxima

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE. El gol de Ángel y poco más por parte de un Real Zaragoza idéntico en todos sus defectos. El Nástic, tirando de buen toque de un Emaná que con 35 años está desmontando al conjunto aragonés en todas las suertes

Minuto 42 Lesión muscular de Luismi, que abandona el campo en camilla

Minuto 41 Otro que campa a sus anchas por La Romareda es Madinda. No encuentra soluciones el Real Zaragoza para tener la pelota en un centro del campo con Lanza y Cani por dentro para fabricar algo pero con escaso éxito

Minuto 36 Emaná se está merendando al Real Zaragoza. Entre pan y pan. Como si fuera una fina loncha de aire

Minuto 35 El Real Zaragoza ha dejado prácticamente de existir, pareciéndose demasiado a ese equipo que no tiene patrón y corre detrás de la pelota sin más sentido que la electricidad intermitente de Ángel. Muy elemental la escuadra que entrena Agné

Minuto 29 Empata Juan Delgado desde fuera del área tras control y asistencia de Emaná, que por va por libre y haciendo mucho daño 1-1. Muy blando Marcelo Silva esperando la decisión del chileno, que se ha ido abriendo hacia su pierna buena para lanzar lejos del alcance de Saja 1-1

Minuto 27 Lanzamiento muy alto de Emaná en una falta directa.

Minuto 25 Avisa el Nástic con una diagonal que acaba con un disparo cruzado que se marcha por poco. Distracción en los marcajes de la zaga local

Minuto 24 Amarilla para Tejera

Minuto 22 El conjunto catalán tampoco rompe su libro de ruta, que consiste en las apariciones constantes de Tejera y Emaná para tejer el juego asociativo o percutar por los costados. Por ahora, el Nástic muere en la orilla

Minuto 21 Reina saca una mano salvadora con Zapater dispuesto para el remate

Minuto 20 Saque de esquina para el Real Zaragoza

Minuto 18 Disparo de Emaná que Saja despeja a córner después de una sucesiva descordinación de despejes de Feltscher

Minuto 15 Amarilla para Iago Bouzon

Minuto 14 El Nástic propone un fútbol de mucha elaboración y el equipo de Agné, fiel a su libro de estilo, saca petróleo del error rival sujetado a un sistema defensivo por el momento firme

Minuto 12 Sigue el equipo catalán hipnotizado atrás, cometiendo errores de bulto

Minuto 10 La defensa del Nástic, sobre todo Suzuki, no ajustan en sus posiciones y Ángel se está dando un atracón de chico listo

Minuto 8 Ángel acaricia el segundo tanto de la noche en una jugada casi calcada a la anterior. El goleador se va con un movimiento veloz y algo escorado frente al Reina dispara al poste derecho. El punta está on fire

Minuto 4 Gol de Ángel a la contra. El delantero coge el balón lejos de la portería, tras una asistencia de Lanza entre los centrales, y bate por bajo ante la salida de Reina. Comienzo ideal en La Romareda 1-0

Minuto 1 Mano de Zapater en la frontal del área. La acción posterior acaba en córner para el Nástic. El Real Zaragozase defiende e estos primeros compases. Mucha, demasiada, presencia de Emaná

20.00 COMIENZA EL PARTIDO

19.19 El Nástic empieza con Reina; Mossa, Iago Bouzón, Djetei, Suzuki, Lobato, Luismi, Tejera, Madinda, Emaná y Delgado En el banquillo se quedan Dimitrievski, Gerard Valentín, Xavi Molina, Juan Muñiz, Álex López, Giner y Barreiro

19.00 El Real Zaragoza sale con Saja, Fran, Marcelo Silva, Cabrera, Feltscher, Zapater, Ros, Xumetra, Lanzarote, Cani y Ángel. En el banco se quedan Irureta, Isaac, Valentín, Edu García, Samaras, Barrera y Buenacasa. Los descartados de los 22 son José Enrique, Casado, Bagnack y Ratón

La búsqueda del triunfo contra el Nástic tiene poco de glamuroso y mucho, bastante, de urgente necesidad. Ya no importa ni cómo se consiga, aunque se entiende que jugando a algo reconocible --aquellos minutos frente al Levante, quizás--, el equipo aragonés estará más cerca dede una victoria que apaciguaría su crisis y evitaría un peligroso estancamiento en la zona baja de la clasificación. El Real Zaragoza ya no juega para ascender, por muy duro que resulte que la realidad haya goleado a los sueños, sino para esquivar males mayores lo antes posible y dar por cerrado el curso con el fracaso en el fondo y en las formas. Salvarse en la gran empresa, un objetivo ahora mismo vital para la supervivencia del club. Coquetear con la posibilidad de un reenganche con la parte alta supone un gasto inútil de energías y de ilusiones aun derrotando a los catalanes esta noche en La Romareda. El grupo de cabeza no es que lleve otra cadencia en la pedalada, sino que vuela con motores. Y de por medio hay demasiados rivales con más chispa y fútbol del competitivo.

Los esfuerzos, el trabajo, los partidos del día a día y el aliento de la afición han de agruparse en una única dirección, el de firmar la permanencia. Hoy, después de que el Real Zaragoza se subiera en Alcorcón al coche escoba de Segunda, empieza otra aventura que no por frustrante resulta menos atractiva: recuperar el aliento, tirar de orgullo y de riñón y regresar al asfalto de careteras secundarias para escalar posiciones hasta que la sombra de los descolgados se haga inmperceptible. Luego vendrá el Numancia al Municipal y habrá que conservar el mismo planteamiento. Sin tregua, sin complejos. Sin perder la perspectiva por un ataque de euforia.

El Násic, el equipo con más tarjetas rojas y amarilas del campeonato (ha sufrido hasta diez expulsiones) se presenta penúltimo pero como bien recordó Raúl Agné, esa posición no se corresponde a su plantilla. Los once empates que lleva le han penalizado en exceso. También sus problemas con el gol, mal que comparte con el Real Zaragoza, muy seco en sus últimos siete encuentros. Amenazado al máximo, el conjunto catalán dispone de argumentos para crear serios problemas si bien tampoco es un equipo preparado para vivir en este complicado ecosistema. El pulso va a tener una gran dosis de fortaleza mental entre dos escuadras muy vulnerables al mínimo error.

La presencia de Samaras en la citación de 22 ha animado el alicaído espíritu de la afición. El griego no está para trotes, pero puede que Agné, según transcurra el partido, lo introduzca como elemento diferencial. Si todo va bien, posiblemente ni aparezca por el césped. José Enrique ha vuelto, y esta si que es una noticia importante a estas horas de la competición y dada la actual tesitura de los acontecimientos. Su presencia en el once, sin embargo, es improbable ya que aún carece de ritmo. Lo mismo ocurre con Lanzarote, sin entrenarse durante la semana y recuperado para la causa en el último suspiro. Edu García debería ocupar su lugar en la titularidad, pero... Lo más probable es que Agné cofeccione un equipo muy similar al que empató en Alcorcón.

Ganar para no perder los nervios es el lema. O debería serlo porque en caso de no hacerlo, el Real Zaragoza se quedaría para vestir santos. O peor, para rezarlos sin descanso hasta el final de temporada.