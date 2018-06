Natxo González dice que "estaría" en el Dépor aunque hubiera ascendido con el Zaragoza

El nuevo entrenador del RC Deportivo, Natxo González, ha asegurado hoy en su presentación que aunque hubiera ascendido a Primera División con su anterior club, el Zaragoza, se habría incorporado a su nuevo equipo y reveló que el conjunto aragonés estaba "enterado" de sus "movimientos".

"Estaría aquí igualmente", afirmó el preparador vasco, que ha firmado contrato por una temporada con opción a una segunda campaña en el club.

González rescindió el contrato que tenía con el Zaragoza después de haber sido seducido por el Deportivo cuando el conjunto maño se jugaba el ascenso.

"Lógicamente en el momento en que un club como el Dépor muestra interés por mí, uno tiene que valorarlo. A partir de ahí, por diferentes motivos, acepté, pero sobre todo el principal porque creo que es un paso adelante, un salto cualitativo en mi progresión", declaró.

El técnico vasco indicó que a su juicio el Deportivo es "lo mejor" para su "futuro" y por eso se decidió a "dar" el "paso" de cambiar Zaragoza por A Coruña.

González aseguró que vivió su fichaje por el Deportivo cuando era entrenador del Zaragoza "desde la tranquilidad" de haber sido "honesto"

"Nadie ni nada me va a quitar el sentimiento de lo que he vivido en Zaragoza, en su ciudad y con su gente. El Zaragoza estaba enterado de mis movimientos. Uno tiene unos valores y me hacen dormir tranquilo cada día. Tengo el derecho de ir a otro club bajo unas condiciones estipuladas en el contrato", dijo en alusión a la cláusula de rescisión.

Precisó, además, que en el Zaragoza ha estado "centrado al cien por cien hasta el último segundo".

"No puede haber ninguna duda sobre mí ni acepto que las haya", declaró antes de relatar cómo se produjeron las negociaciones con el Deportivo.

"Por medio de mis representantes me transmiten el interés del Deportivo con lo cual a mi representante le dije que adelante porque es una opción que tenemos que valorar, pero también le digo que de alguna forma me deje un poquito en paz porque estaba centrado en el ascenso (del Zaragoza)", expuso.

También contó que el siguiente paso fue que el director deportivo del conjunto coruñés, Carmelo del Pozo, le quiso "conocer".

"Después de ese acercamiento cada uno seguimos nuestro camino porque yo seguía en la pelea. De ese encuentro que tenemos él saca unas conclusiones, yo saco otras y finalmente él demuestra plena confianza en mí. Me genera mucha confianza, parece que yo a él también y se empieza a hablar más profundamente por parte de mis representantes", declaró.

"Hace 10 o 15 días tomamos la decisión final", añadió el nuevo entrenador del conjunto deportivista.

El técnico vitoriano explicó que para él es "un orgullo formar parte" del proyecto del Deportivo, de "un club con la historia" del coruñés.

"Entiendo que es un paso más en mi evolución como entrenador. Nunca deja uno de formarse y aprender y estoy satisfecho de poder llegar hasta aquí después de mucho trabajo", arguyó.

Recordó que ha tenido que "picar mucha piedra para poder llegar" adonde está actualmente y que lo ha hecho desde "el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad", todo ello "traducido en resultados, porque, si no, es difícil".

Aunque advirtió de que no le "gusta hablar de objetivos a tan largo plazo", reconoció que el propósito "es llegar a ese final estando colocado entre los mejores para poder subir a Primera".

"Pero me centro en el camino para llegar a ese objetivo. Es un camino de mucha dificultad, en el que nos vamos a encontrar muchos obstáculos, y hay que estar bien preparados para sortearlos y rodearlos", precisó.

De su idea de juego, apuntó que no se cierra "solamente a un tipo de juego porque los equipos que aspiran a objetivos ambiciosos cuantos más registros dominen, mejor".

Aunque intentará "tener el balón", también quiere que el equipo esté preparado para "correr" sin él: "Tenemos que ser sólidos, solidarios, con compromiso en el esfuerzo y dominar los máximos registros posibles".

Por ahora no se ha cerrado la incorporación de su segundo entrenador, que en principio será Bernardo Tapia, ni su preparador de porteros.

De los primeros fichajes que hizo el equipo, el portero Dani Giménez y el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier, comentó que son "contrataciones fantásticas".

"La verdad es que en el momento que decido dar el paso hay un dialogo continuo y cada movimiento que se hace vamos de la mano", sostuvo.

También dijo que no se le caerán los "anillos" a la hora de dar opciones a los jugadores del filial, si bien admitió que no conocer "todavía el estado del fútbol base".

De la categoría de plata señaló que es "un maratón de muchos kilómetros" y afirmó que en los "momentos de desfallecimiento" hay que levantarse.