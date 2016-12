La NBA admite dos errores arbitrales claves en el Cavaliers-Warriors

No es nada habitual asumir fallos de los árbitros. Pero en la NBA no se esconden. No habían pasado ni 24 horas del triunfo de los Cavaliers sobre los Warriors (109-108) cuando la Liga Profesional norteamericana de baloncesto emitió un comunicado para anunciar que en ese partido se habían producido dos errores arbitrales claves. Dos fallos decisivos que favorecieron a los actuales campeones. Tras revisar las jugadas, la NBA confesó que debió haber señalado falta técnica a Lebron James por colgarse deliberadamente del aro antes de realizar un mate. Quedaban 1,43 minutos por jugarse.

No fue ese, sin embargo, el único error de los colegiados. Hubo otro aún más decisivo. Tras visionar la última jugada del partido, la NBA admitió que Richard Jefferson, el alero de los Cavaliers, cometió una falta sobre Kevint Durant, impidiéndole realizar un tiro triple. Y ni siquiera fue luego a la línea de personal.



Según ese análisis, los pies de Jefferson se enredaron con los de Durant, quien se cayó y solo pudo tirar a canasta cuando el tiempo se había agotado. "De no haberme caído hubiese tirado sin problema a canasta, puedo asegurar que no me fui al suelo por mi propia inercia", ha reconocido Durant. Además, los Cavaliers encajaron una contundente derrota, sin Lebron James, a quien se dio descanso, ante los Pistons de Detroit (106-90). Tres partidos sin él, tres derrotas para los campeones.



BRILLA MIROTIC



Con 20 puntos, el ala-pívot hispano-montenegrino completó uno de los mejores partidos de la temporada. Brilló Mirotic, brilló el escolta Dwyane Wade (21 puntos), ambos decisivos en el triunfo de los Bulls de Chicago ante los Pacers de Indiana (90-85). Un triunfo que cerraba así la mala racha de Chicago, que solo ha ganado tres partidos de los 12 últimos que ha disputado.



RICKY, 10 ASISTENCIAS



Ganaron los Timberwolves de Minnesota gracias a una excelente actuación del pívot dominicano Karl-Anthony Towns, quien firmó un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes. En esa victoria sobre los Hawks de Atlanta destacó la generosidad en las asistencias de Ricky Rubio. Repartió 10 el base español, aunque continuó con sus problemas en el tiro: solo una canasta consiguió de cuatro intentos. Era un triple. Además, Ricky Rubio capturó un rebote, recuperó un balón y cometió una falta personal. Todo eso en los 24 minutos que estuvo en la cancha.



GRIS MARC GASOL



No fue una buena noche para Marc. Primero, su equipo (los Grizzlies de Memphis) cayeron en Orlando. La paliza era espectacular, por mucho que quedara mitigada en el tramo final del encuentro (112-102). Pero entre Aaron Gordon (30 puntos) y Serge Ibaka, 16 puntos, 6 rebotes y tres asistencias, oscurecieron al pívot catalán. Marc Gasol se marchó con unas pobres estadísticas: 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos de balón.