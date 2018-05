Neal, el MVP de todos los días

La enésima exhibición de Gary Neal esta temporada (37 puntos, 7 rebotes, 39 de valoración) sirvió para que el Tecnyconta Zaragoza consiguiera la victoria en Málaga, la décima de esta campaña, lo que le acerca notablemente a la salvación. De hecho, podría hasta certificarla hoy matemáticamente siempre y cuando pierda el Bilbao Basket y gane el Joventut. Pasan los jugadores, pasan los entrenadores y las temporadas y el Martín Carpena sigue siendo una pista talismán para el equipo aragonés, que ya ha gando allí cinco de las nueve veces que ha jugado en Liga Regular y una más en los cuartos de final de la Copa del Rey del 2013. La de ayer tiene un gran valor y dificultad, por la situación de necesidad en la que llegaba el equipo aragonés.

Gary Neal es el MVP del Tecnyconta y de la Liga ACB. No solo por sus estadísticas, no únicamente por su calidad, sino por cómo ha tirado del Tecnyconta y le ha llevado a la orilla de la salvación. Ha peleado él solo contra el mundo y ha salido ganando casi siempre. No siempre le ha acompañado el equipo aunque no fue el caso de ayer. En Málaga el Tecnyconta demostró que quería salvarse, se aplicó en defensa, cerró el rebote defensivo, supo jugar al final para aprovechar la muñeca caliente de Neal. El resto fue cosa del escolta de Baltimore, que anotó de todas las maneras posibles, que se echó el equipo a la espalda y celebró la victoria al final como si fuera la primera de su vida.

Su presencia en el equipo aragonés ha sido una bendición, la oportunidad mejor aprovechada en la historia del Tecnyconta. Verle jugar es un espectáculo único que adorna con la valentía de asumir su responsabilidad y la modestia de un jugador de equipo más. Ayer, al término del partido, fue uno de los que más reclamó la presencia del delegado, Luis Giménez, para meterlo en el centro de la piña victoriosa.

Fue una victoria sufrida, eso sí, que pudo truncar Brooks con un último lanzamiento en solitario. Pero también una victoria trabajada y merecida. El Tecnyconta se sobrepuso a un mal inicio en acierto para ir poco a poco comiéndole la moral al Unicaja. Pep Cargol dijo en la previa que quería que su equipo no permitiera rebotes ofensivos al Unicaja y los malagueños no capturaron uno hasta bien entrado el tercer cuarto. El Tecnyconta se aplicó en esa faceta durante toda la tarde, pero le faltó acierto al principio. Eligió el camino de Bjelica, pero el serbio erró todo cuanto llegó a sus manos. El conjunto de Joan Plaza cogió claras ventajas al principio, por encima de los diez puntos.

Todo eso sucedió en un primer cuarto en el que Neal acabó con cero puntos. En el segundo anotó 14 para que el Tecnyconta se marchara solo uno por debajo al descanso (37-36). El estadounidense continuó con su exhibición en el descanso con todo tipo de acciones, a cual más espectacular. Se sumó finalmente Bjelica que, en cuanto anotó la primera canasta, se convirtió en una referencia fiable por dentro. Tuvo también muy buenos minutos Michalak.

Con Neal enchufado, el Tecnyconta se aplicó en defensa en los minutos finales y, además, consiguió que no le penalizaran en exceso los pocos errores que cometió. A partir de ahí, todos los balones de ataque iban donde tenían que ir, a las manos de Gary Neal que, bien anotaba directamente, bien sacaba tiros libres para hacerlo desde el 4,60. Así ganó de nuevo el Tecnyconta en Málaga. Así volvió a firmar números de MVP Gary Neal. Y esta vez el equipo aragonés puede salvarse por méritos propios.