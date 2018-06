Nemanja Radovic, cerca de ser el primer fichaje

Echó a andar el proyecto del Tecnyconta Zaragoza con la incorporación de Pep Cargol a la dirección técnica del club y con la contratación de Porfirio Fisac para dirigir al equipo y, ahora, con los dos trabajando mano a mano y sin descanso es hora de incorporar jugadores. Y no pocos, porque solamente hay, a día de hoy, tres jugadores con contrato, que son Barreiro, Alocén y Mazalin.

El primer nombre que está cerca de recalar en las filas rojillas es el de Nemanja Radovic, ala-pívot de 2.08 de altura y 27 años que la temporada pasada jugó en el Obradoiro. Fuentes del club no ocultan que el interés es real y que existen negociaciones avanzadas con el jugador montenegrino, pero acaba contrato hoy con el club gallego de forma oficial y hasta que no concluya su relación con el Obradoiro no se desencallará definitivamente la situación. Además, el club santiagués podría incluirlo en el derecho de tanteo, aunque es una opción poco probable.

En la temporada pasada disputó una media de 21 minutos por partido y promedió 9,2 puntos y 8,9 de valoración, el cuarto mejor tras Thomas, Pustovyi y Bendzius. Ante los aragoneses hizo 10 puntos y 6 rebotes en la primera jornada de Liga Endesa y, en la segunda vuelta, el balcánico mejoró sus números en el Príncipe Felipe anotando 12 puntos y capturando 8 rebotes. Además fue el MVP de la novena jornada tras lograr 29 de valoración contra el Iberostar Tenerife gracias a sus 17 puntos y 12 rebotes.

El presupuesto con el que cuenta el Obradoiro, de los más bajos de la Liga Endesa, propicia que sus principales activos puedan salir este verano, entre los que se incluye Radovic. El montenegrino compitió en la Liga balcánica con el Mornar Bar. Fichó por el Budocnost por una campaña, donde jugó la Eurocup, y cambió de aires para jugar en el Vrsac serbio. Tras una breve aventura en el KAO Damas de Grecia regresó a Serbia para enrolarse en las filas del Mega Vizura.

En febrero del 2014 dio el salto a España de la mano del UCAM Murcia, donde estuvo tres temporadas y media. En verano firmó por una campaña con el Obradoiro y, si la fase final de la negociación no se tuerce, Radovic será la segunda incorporación rojilla tras la promoción de Alocén.