Neymar enfurece a las redes por homenajear a Hawking en silla de ruedas

Neymar vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no es por su posible salida del PSG hacía el Madrid. El delantero brasileño, que se encuentra en Brasil recuperándose de su operación de tobillo, publicó una imagen en sus redes sociales en la que aparecía sentado en una silla de ruedas. Y para ello comparó su situación con la de Stephen Hawking, fallecido el miércoles.

El delantero brasileño a través de su red social Twitter, y junto a la foto, lanzó también un mensaje con una de las frases que han quedado para la historia del célebre científico británico. "Tienes que tener una actitud positiva y sacar lo mejor de la situación en la que te encuentres. Stephen Hawking", explicaba la nota.

Aunque la idea del futbolista era homenajear al fallecido, la manera de hacerlo fue duramente criticada por sus seguidores al entender su foto como una falta de respeto.

-Neymar ya que sos una figura pública podrías hacer un homenaje a Stephen Hawking -dale -Pero que sea sentido, con respeto -no se diga más pic.twitter.com/YkZB7LmPMx

Esto no me sorprende, denota egocentrismo y escasa inteligencia:

Críticas a Neymar por su particular homenaje a Stephen Hawking https://t.co/MRGOvgjDXr vía @elmundoes