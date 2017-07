Neymar medita su futuro entre el Barcelona y la oferta del PSG

El campeón de Italia, el campeón de la Europa League y el campeón de España y de Europa. Así comienza el calendario de la pretemporada. Por si no fueran suficientes las dificultades puramente futbolísticas, Neymar se encarga de aderezar el debut en la medianoche del sábado al domingo. Neymar se lo piensa. Eso dice o eso quiere transmitir en una foto que colgó en Instagram, donde se le ve en una postura reflexiva tras el entrenamiento. Teóricamente no debería pensar nada con un contrato de cuatro años generosamente remunerado y ese estado de felicidad que anda proclamando en entrevistas concedidas en Brasil.

La escenificación de esas dudas, si anda debatiéndose ente la oferta del PSG o seguir jugando en el Barça, no ayuda en nada al club. Ni a sus directivos, la mayoría de los cuales sigue el desarrollo del culebrón a través de los medios. La verdad del asunto se cuece entre muy pocas personas. «Todos tranquilos» decía Josep Maria Bartomeu con una sonrisa a quien le preguntaba sobre Neymar, tratando de representar una paz que se antoja forzada.

Pero no hay tranquilidad en el Barça. Nunca. Y menos con Neymar, a quien acompaña la polémica desde el primer día en que se puso la camiseta azulgrana. Sin que haya terminado el segundo proceso judicial (el primero condenó al Barça a dos delitos y exoneró a Rosell y Bartomeu a cambio de una multa, aceptada por la junta) con la demanda por estafa, sí que podría acabar la carrera de Ney en el Camp Nou para seguir en París.

Allí donde está Verratti, el jugador preferido del Barça y al que no ha podido fichar, y Dani Alves, un íntimo amigo suyo y al que en algunos sectores culés se acusa de incordiar para atraer a Neymar a París. Bartomeu proclama la tranquilidad del Barça y esa tranquilidad solo se sustenta en la dificultad de pagar 222 millones que liberará a Neymar de ese estado pensativo. Del mismo modo que el PSG se negó a hablar con el Barça para hablar de Verratti, el Barça no quiere oír al club francés. Pero si Nasser Al-Khelaifi se presenta con el talón, no quedará otra opción que ingresarlo.