Neymar: «No tengo prisa, pero aspiro a ser el mejor del mundo»

El internacional brasileño Neymar, de 25 años, aseveró ayer que no tiene prisa por consagrarse como el mejor del mundo y juzgó que esa posición pertenece actualmente a su compañero en el Barcelona, el argentino Lionel Messi. «¡Claro que sueño con ser el mejor!, pero la gente habla como si no lo pudiese lograr estando aquí (en el Barça). Creo que puedo lograrlo, pero con calma y tranquilidad. No tengo prisa. No juego obcecado en esa meta», dijo en una entrevista publicada en la revista France Football.

Para la estrella de la selección de Brasil, el Balón de Oro es un sueño que espera alcanzar, aunque «sin prisas», recalcó. «Lo que quiero es jugar con los mejores del mundo. Y el mejor de todos es Leo (Messi). Me siento bien en mi papel este año», prosiguió el delantero, quien consideró que esta temporada es la mejor que ha realizado en sus cuartos cursos en el Barça. «Pero para que este año sea un verdadero éxito, tenemos que conquistar la Liga y la Copa del Rey», apreció Neymar.

El habilidoso futbolista analizó el buen momento de su selección y atribuyó esa mejora al seleccionador, Tite. «Con Tite hemos logrado mejorar siguiendo una línea de conducta. Hemos progresado colectivamente. Los jugadores somos más o menos los mismos, solo ha cambiado la forma de jugar. Los jugadores nos sentimos bien, con confianza», comentó Neymar.

Mientras tanto, en Vitoria Víctor Camarasa, jugador del Deportivo Alavés, reconoció ayer que «es una buena noticia que Luis Suárez no juegue la final» de Copa, pero asumió que el Barcelona «tiene plantilla suficiente para suplirlo».El jugador levantino declaró su deseo de «conseguir el título para la afición» albiazul que tanto les ha apoyado durante todo el año. «Hemos seguido una línea desde el inicio de la Liga y estos dos últimos partidos nos deben servir para llegar mejor a esa final (27 de mayo) y ponernos a punto», explicó Camarasa.