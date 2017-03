«No he vuelto a hablar con Herrera, Prieto y Cuartero»

—A finales de diciembre del 2009 el consejo que presidía Eduardo Bandrés se va y Agapito pasa a ser presidente además de dueño. ¿Cómo vivió usted esa crisis?

—No prestaba demasiada atención a esos asuntos, la verdad, porque lo que estaba por encima de todo era arreglar la situación deportiva. Eso era lo único importante. Con Eduardo sigo teniendo muy buena relación, también la tenía en el club, pero eran cosas personales y en una situación así hay muchos perjudicados, muchas víctimas, aunque no me guste llamarlo así. Si todo va bien, todo son flores. Pero, cuando las cosas van mal, hay que tomar decisiones y estas no van a ser guapas. Nunca lo van a ser en esos momentos.

—Suazo, Edmilson, Contini, Jarosik, Contini, Roberto y Colunga fueron claves al llegar en enero para esa salvación. ¿Cuántos de ellos llegaron gracias a usted?

—Es que ficha la entidad, no la persona, es algo de lo que aún la gente no se da cuenta en Zaragoza. Están los que deciden, pero lo hacen por el club, no por sí mismos. Hasta que no se entienda este concepto será difícil que funcionen bien las cosas. Da igual quién ha hecho qué, sino hacerlo en nombre del Zaragoza.

—¿Es verdad que si no se hubiera ganado en Tenerife habría sido destituido Gay y su relevo era Víctor Muñoz?

—Si es así, que no lo sé, habría sido sin mi conocimiento ni información. Ni lo valoraba.

—El equipo se salvó, pero usted se distanció de Agapito y, también del director deportivo, Antonio Prieto, el secretario técnico, Pedro Herrera, y de Luis Carlos Cuartero.

—Fueron meses muy duros. Por un lado tienes ganas de explotar y de actuar de una manera que a lo mejor te viene bien a nivel personal pero que para el club habría sido un desastre y ponía en peligro la permanencia en Primera que se consiguió. Había dos caminos. O montas una guerra tremenda y pública o te muerdes la lengua, aguantas y cuando termina la temporadas coges tus cosas y te vas de la entidad. Hice lo segundo.

—¿Por qué tuvo esas diferencias con Prieto, Herrera y Cuartero?

—Cada uno tiene su forma y su método de trabajo. Como era el director general, yo internamente dejaba muy claro que no estaba de acuerdo con ese método, que no podíamos seguir así. Al final, era o una parte o la otra. Y cuando vi que al propietario le costaba o no podía tomar una determinada decisión, como no la tomó, yo tuve que tomar la mía, que fue dimitir un par de días después de lograr la salvación.

—¿Mantiene alguna relación ahora con ellos tres?

—No. No hemos vuelto a hablar.

—¿Agapito es el peor presidente de la historia del Zaragoza?

-—Para decir eso hay que conocer a los demás. Así que no lo sé.

—Pero su gestión global en ocho años dejó al club al borde del abismo, de la desaparición.

—Un ejemplo perfecto de lo que era Agapito fue la compra de Oliveira que antes comentaba. Hizo muchas cosas que el club no podía asumir económicamente. Es que la deuda tiene esa explicación, entre otras más. Tanto déficit no se genera en un día. Todo el mundo hace responsable a Agapito y hasta cierto punto es justo, porque era el dueño. Pero solo hasta cierto punto. Para mí, su error, su gran error, fue dejarse influenciar por varias personas que no debería haberlo hecho.

—¿Por qué personas?

—No lo diré. Personas de dentro, pero también de fuera del club.

—Usted ahora ha vuelto a sus orígenes, a ser intermediario y a asesorar a clubs. ¿Qué le llena más, estar dentro o fuera de una entidad deportiva?

—He tomado dos veces una decisión de entrar en un club, en el Zaragoza y en el TSV 1860 Múnich, pese a que todo el mundo me decía que no lo hiciera. Al final, cuando estás al lado de un club y les asesoras, no tomas la decisión. Y en eso te pica el gusanillo. Si te llega la oportunidad, pues lo intentas. Que lo haga una tercera vez lo dudo enormemente, por mucho que me pique. Al final igual los demás tienen razón y estoy mejor como ahora.

—¿Qué significa el Real Zaragoza en su carrera profesional?

—Disfruté un montón y tengo buenos recuerdos de esos diez meses, aunque fueron duros. No me arrepiento para nada de ir. Fue una experiencia intensa, con mucha emoción, gran parte de ella positiva. Claro que fue enriquecedora. De lo único que tengo lástima es de no haber sido capaz de hacer un cambio en ese club, quería implantar otro modelo.

—¿Y qué Zaragoza quería implantar, qué modelo?

—Un club que mezclara bien su tradición con la modernidad. En Aragón salen muy buenos jugadores, la gente está orgullosa de su tierra, de sus futbolistas y tienes que sacar provecho de eso. Hay que hacer una cantera de la que tirar, en la que apoyarse, y al mismo tiempo abrirse a métodos más modernos, pero de una forma profesional y seria, donde siempre esté por delante la entidad y no las personas.

—En el verano 2014 entró otra propiedad al club, la Fundación 2032, y se fue Agapito. ¿Qué le parece desde la distancia?

—No tengo una visión de primera mano. Si las personas que llevan el día a día son o no adecuadas, no lo puedo decir. Por lo que veo y leo, la gran deuda del club se está bajando y a eso hay que darle mucho valor. A nivel deportivo, el resultado no es muy favorable, pero también es complicado en un club con tanta historia y tradición explicar a la gente que todo lleva un tiempo, que hay que tener paciencia. Igual que has ido a la gloria, a los títulos, con un tiempo, se necesita también un proceso para salir de Segunda. Para dar vuelta a eso hay dos caminos, o invertir un montón de dinero en jugadores de nivel, y ni así se asegura el éxito, o tener paciencia y dejar crecer un grupo.

—Fichando quince futbolistas cada verano es imposible hacer un grupo duradero...

—En Segunda, tanto en Alemania como en España, los equipos están muy igualados. ¿Cuáles funcionan mejor? Los que saben lo que hacen, tienen una identidad, cambian pocos futbolistas y el bloque, el entorno y el método de trabajo son los mismos. Así llega el éxito. En Zaragoza la gente dice que somos de Primera. Y no lo somos. Somos uno más de Segunda. Hasta que eso no se acepte, se tenga calma y paciencia, va a ser difícil. Dificilísimo.