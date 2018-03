«No me preocupa que venga otro pívot, seguiré contento»

–Ha sido la sorpresa de los dos últimos partidos del Tecnyconta. ¿Está satisfecho?

–Sí, claro. Ahora tengo minutos y realmente sigo haciendo lo que he hecho durante toda mi carrera que es estar defendiendo, siempre activo atrás y, en ataque, intentando ayudar a mis compañeros. Sin usar muchos tiros, porque no los he usado nunca, pero intentando hacer la vida más fácil a mis compañeros.

–¿Es difícil estar preparado mentalmente para pasar de no jugar a jugar?

–No sé, quizá cuando era más joven sí me pasaba. Pero ahora ya me ha ocurrido alguna vez que otra y simplemente espero el momento en el que me den más minutos. Creo que no es difícil, que es cuando más preparado estás. Cuando no juegas y te dicen venga, sal a la pista, lo haces con muchas más ganas.

–Ante Baskonia el público acabó coreando su nombre.

–Es el momento por el que muchos deportistas nos dedicamos a esto. Están los títulos y esas cosas pero cuando la afición te da el cariño de esa manera te emocionas mucho.

–¿Cuando le fichan le dicen que va a jugar poco o nada?

–Sí, por supuesto que me lo dicen. Vine sabiendo el rol que iba a tener pero sabiendo también que con trabajo y estando ahí en todo momento iba a tener mi oportunidad. Es una pena que Jarvis se haya lesionado pero he estado preparado para el momento.

–¿Qué le parece que el club esté buscando otro pívot?

–No me preocupa para nada. Mientras pueda jugar voy a estar contento y si viene alguien y se pone por delante de mí estaré contento igual, seguiré trabajando y ya está.

–Destacan que usted hace grupo.

–Lo intento siempre. Ya llevo unos años que me llaman los entrenadores y me dicen, bueno, como ya eres veterano tienes que intentar que la gente esté más junta. Además soy bastante abierto y si tengo que hacer una broma la hago y si tengo que echar una bronca la echo, no tengo ningún problema.

–¿En un equipo con tanto joven hace falta ese papel?

–Sí, claro. Hay más jugadores, porque Tomás lleva mucho tiempo y nos ayudó mucho al principio. Pero ya nos vamos conociendo y sabemos por dónde podemos apretar un poquito más a uno u otro.

–¿En un año con tantos cambios es más difícil hacer grupo?

–No, igual es más difícil hacer que los nuevos entren en un grupo ya hecho. Pero todo el mundo que ha venido es muy simpático, muy agradable, dispuesto a entrar enseguida. De momento no ha habido ningún problema para estar todos juntos.

–¿En situaciones difíciles qué es más importante, tener un buen equipo o un grupo unido?

–Depende del momento. Está claro que sin buenos jugadores es más difícil pero si el equipo es una piña y todos reman hacia el mismo sitio al final se ve. En los partidos, en los entrenamientos, te das cuenta de que todo el mundo está junto y va mejor. Incluso el público se da cuenta.

–¿El Tecnyconta lo está?

–Nosotros creo que somos un equipo unido. Ha habido momentos malos en los que costaba levantar la cabeza pero juntos, juntos, juntos, peleando y entrenando más hemos llegado a una situación, entre comillas, más o menos cómoda. No podemos descuidarnos porque los de atrás están peleando pero nosotros estamos intentando mirar hacia arriba.

–Ganar en Tenerife hubiera supuesto un paso importante.

–Sí, una lástima perder así, como ya hemos perdido algún otro día. Tuvimos errores al final del partido pero tampoco creo que dependiera mucho de nuestros errores porque ellos estuvieron muy acertados los últimos minutos, metían todo lo que tiraban.

–¿Cuándo se pierde así, qué sensación queda?

–Te cabreas, te frustras. Piensas cómo ha pasado, quedando 45 segundos ganas de 5 y acabas perdiendo. Te quedas muy mal, cabreadísimo. Es todo el viaje pensando en el partido.

–¿Ha cambiado mucho el equipo con Cargol?

–Seguimos trabajando igual. Es verdad que ha cambiado alguna cosita pero no ha sido un cambio radical. Parece que esos cambios nos han ido bien porque hemos perdido los dos últimos partidos pero la sensación ha sido buena.

–¿Recuerda sus visitas a Zaragoza, cuando era silbado?

–Sobre todo recuerdo una, en LEB, jugamos aquí un quinto partido por el ascenso con Murcia y ganamos en la prórroga. Después de aquello supongo que alguno se acordaba.

–¿Cuando mira atrás, qué sensación le queda?

–Me parece una carrera muy bonita, larga en la ACB, con años mejores y peores, y estoy muy contento de todo lo que he conseguido. A ver si se puede alargar lo máximo posible.

–¿Qué supone Gary Neal?

–Te soluciona mucho. Le damos el balón y que haga lo que quiera tampoco, pero casi. Es el que decide los partidos. Tenemos que trabajar para que él esté en la mejor posición posible para anotar. Cuando no está en pista las cosas cambian un poquito.

–¿Cómo ve a Stoll?

–No lo conozco mucho. Como persona se le ve muy buen tío y en el campo tiene una visión de juego, una rapidez... Es muy eléctrico y creo que nos va a ayudar mucho. Da unos pases que uno no se espera, tenemos que acostumbrarnos a él.