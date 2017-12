«No sabemos jugar a otra cosa que lo que nos da alegría»

Jota Cuspinera analizó ayer el momento de su equipo tras el regreso del parón liguero y el partido del próximo domingo frente al Barcelona, un encuentro que el entrenador del Tecnyconta quiere afrontar con la misma idea que le ha dado el éxito en los compromisos ante su público. «Tenemos que salir a hacer nuestro juego. No sabemos jugar a otra cosa que no sea lo que nos da alegría. Si hemos sido un equipo que ha tenido tanteos altos en casa, debemos buscar lo mismo. Soy consciente de que, cuando juegas a meter puntos contra un rival así, lo normal es que te meta puntos también. Pero a mí me costaría mucho pedirle que jugaran andando. Ahí no tendríamos ninguna ventaja. Igual los metemos en ritmo, pero lo contrario es un suicidio».

El técnico explicó que el fin de semana sin Liga no le ha venido bien a su equipo. «Hemos perdido ritmo seguro. Hay una forma muy fácil de verlo, y es que el primer entrenamiento que hemos hecho otra vez todos juntos, los dos jugadores que más ritmo tenían eran Barreiro y Sergi, curiosamente los dos que vienen de la selección. Jugamos contra el Barça, además, que es un transatlántico. Ellos no han parado, han seguido jugando y compitiendo. Tengo claro que a nosotros nos ha cortado el ritmo el parón, hay que ver en qué medida».

El Barcelona es un equipo tan peligroso como siempre, más en estos momentos que ha cogido una línea bastante regular en la ACB. «Ha alcanzado su velocidad de crucero y espero un Barça físico, agresivo y el mejor equipo en tiros de tres. Intentaremos utilizar nuestras armas, evidentemente, durante el partido. Con este rival, la mala noticia es que, incluso aunque hagas reajustes durante el partido, te siguen haciendo daño. Es un equipo con talento y que está encontrando una muy buena circulación de balón que les permite encontrar buenos tiros en el perímetro, que es lo que están aprovechando».

Las claves de que el Tecnyconta tenga posibilidades son sencillas. «Es un equipo grande, sus pívots son buenos reboteadores... Tienen un equipo potente, duro, pero ese es el Barça. La historia no es preguntarse dónde son fuertes, sino dónde son débiles. Y la respuesta es en ningún lado. Evidentemente, son menos fuertes en algunas cosas, pero nosotros tenemos que hacer muy bien las cosas y esperar que ellos tengan un día que no estén en su máxima intensidad, que es cuando les puedes meter un poco de mano. Si ellos están al 100%, nuestras probabilidades serán pocas aunque tengamos un buen partido. Vamos a ver si somos capaces de sacarles un poco de sus cosas y llegar a un final donde podamos competir».

El entrenador rojillo explicó también la situación en la que está la enfermería de su equipo. «Álex Suárez entrenó el lunes por primera vez pero iba un poco dolorido, el martes dejó de entrenar porque se le hinchó, volvió a entrenar pero controlando... Varnado se hizo ayer (por el miércoles) un esguince de tobillo y lo normal es que llegue al domingo pero sin entrenar. Y hoy (por ayer) no ha entrenado Bellas por una amigdalitis y tiene fiebre. Lo normal es que llegue, pero también sin entrenamientos».