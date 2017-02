Norel: «Esta no es la posición en la que queremos estar»

El capitán de Tecnyconta Zaragoza volvió a jugar el pasado domingo después de pasar un mes alejado de las canchas por un esguince de tobillo. Con sensaciones encontradas y un pequeño susto que le impidió acabar el encuentro, Norel no quiso poner en valor su buena actuación. «No me interesa, quiero ganar y es lo que necesitamos», dijo el pívot tras firmar 17 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración en 20 minutos. «Ojalá hiciese cero puntos y cero rebotes y ganásemos. Tenemos que ganar y vamos a ir a por ello», dijo mirando a los próximos retos del equipo. «No nos podemos fijar en los demás, tenemos todo en nuestras manos y vamos a luchar porque esta no es la posición en la que queremos estar», expresó. «Vamos a pelear, no hay otra opción», sentenció.

Unos encuentros para los que el equipo tiene que seguir trabajando la defensa: «Hemos hecho un mejor esfuerzo que otros partidos, pero nos han metido muchos puntos y eso no puede ser», admitió pese a estar bien en ataque. «Hemos salido mentalizados, pero estamos cortos en la rotación y tenemos que seguir mejorando», insistió.

Pese a que la clasificación se ha comprimido con los resultados de la última jornada, Sergi García aboga por mirar más hacia dentro que hacia fuera: «Claro que miramos la clasificación, pero ahora no tenemos que preocuparnos por quién está por delante o por detrás, sino de nuestro trabajo», arranca convencido. «Hay cosas que no hacemos bien y tenemos que mejorarlas si queremos sacar adelante los partidos», explicó el base.

Uno de esos aspectos es el apartado defensivo: «Los últimos partidos nos han metido más de 90 puntos y no puede ser», señaló tajante. «Estamos sufriendo en ese aspecto, tenemos que jugar más duros. No es tanto la defensa que hagamos sino estar más concentrados» de cara al partido de Fuenlabrada. a Fuenlabrada: «Les ganamos aquí en un partido muy disputado. Sabemos que es un rival muy complicado y en esa pista siempre sufrimos».