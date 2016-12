Norel, jugador con más minutos en la élite si juega catorce

El pívot del Tecnyconta Zaragoza será el jugador con más minutos del club en la élite si juega más de catorce ante el Joventut, aunque Norel no le da excesiva importancia al hito, ya que lo que más le importa es la victoria, por encima del récord: «Si ganamos, seguro que me siento bien», afirmó. Y eso que su concurso ante su exequipo fue dudoso ya que fue sometido a un escáner en el hospital tras recibir un golpe fortuito durante el entrenamiento del lunes. El holandés fue a puntear un tiro de Sergi García y, al bajar el brazo, el balear golpeó al holandés. Casadevall aseguró en rueda de prensa que Norel «quedó totalmente K.O. y prácticamente sin conocimiento». Sin embargo, todo quedó en un susto y ayer se entrenó con normalidad, por lo que podrá ser de la partida ante el Joventut. Para Norel, jugar contra su anterior equipo siempre es especial porque «viví seis años allí. Fueron mis primeros años de profesional y me trataron de manera increíble», aseguró. Sobre su rival de esta tarde, Norel afirmó que «no va a ser nada fácil. Tenemos que ir ahí a tope, jugar duro y como un equipo». Por último, sobre la Copa del Rey, el pívot subrayó que van «partido a partido» y que, aunque «siempre tenemos ilusión por jugarla, personalmente no pienso en ello, sino en ganar».