Comienza una nueva etapa en el Mann Filter. Tras la época triunfal en la que con Víctor Lapeña el equipo zaragozano se colocó en la élite de la Liga Dia, por detrás de los intocables Perfumerías Avenida y Girona, comienza la época de la austeridad y de la cantera. Dejan el club estrellas como Ferrari, Barbee, Abalde y Ocete y ahora la fuerza del cuadro aragonés se basará en el bloque. Y para dirigir el nuevo proyecto el Filter ha fichado al catalán Fabián Téllez, ex del Sant Adriá.

Téllez ofreció ayer en el Stadium las líneas maestras con su nuevo equipo, que inicia esta semana los entrenamientos. El catalán mostró prudencia. «Estamos para hacer lo mejor dentro de nuestras posibilidades y ayudar a la cantera a seguir creciendo. El proceso para completar el equipo ha sido duro, pero grato. Tenemos el mejor equipo posible. Manu Pérez, el director deportivo, ha trabajado para tener un equipo lo más competitivo posible y no hay una sola jugadora que yo no quiera, cosa que no es siempre así», explicaba Téllez con realismo.

Reconoció que el equipo de este año tiene menos calidad. «Carecemos del talento a nivel ofensivo del año pasado. Pero aseguro que trabajaremos más que nadie y mejor que nadie. Hablar ahora de objetivos es absurdo y no aseguro la permanencia, pero vengo a dejarme la piel. Aunque no renunciamos a nada, tenemos que estar preparados para tener una caída controlable sabiendo lo que tenemos. Si las cosas no van bien, difícilmente el club no estará al lado de mí», afirma.

El Stadium apostará más fuerte que nunca por la cantera. Seguirán Carolina Esparcia, Irene Lahuerta, Zoe Hernández y la zaragozana Beatriz Navarro. Ha renovado la valenciana Vega Gimeno y son nuevas en la nave verde la base Laia Flores, la escolta Brittany Brown, la pívot canadiense Quinn Dornstauder, las aleros Tania Pérez y Marta Montoliú y las alas-pívots Paulina Hersler y Leslie Knight.

El primer partido de la pretemporada lo disputará el 20 de septiembre contra La Seu en Benasque y al día siguiente en el mismo escenario ante el Araski. El 5 de octubre llegará el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza contra el Gernika. La Liga arrancará con el Open Day (16.30 horas, Torrejón), donde se presenta la competición. Al Filter le ha tocado el exigente Girona. Su primer partido en casa llegará en la cuarta jornada frente al Sant Adriá.

El técnico valoró como más alto que el año pasado el nivel de la competición. «Esta Liga es mucho más difícil que la anterior y las posiciones del año pasado no son las mismas. Por detrás del Perfumerías y un Girona con más talento y experiencia estarán el ascendido Valencia, el reforzado Cáceres y el Gernika».