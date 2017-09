La nueva vida de Norel

Después de siete años en Badalona y cinco en Zaragoza, Henk Norel disfruta ahora de su nuevo destino. De los pintxos, de playa de La Concha con sus dos niños pequeños y de aportar su experiencia en la ACB a un grupo que mantiene buena parte de la base con la que ha subido desde la LEB. El excapitán del Tecnyconta ha brillado en el verano del Gipuzkoa Basket con 19 puntos de media por partido y su integración es tal que ya está aprendiendo euskera.

«Estoy muy a gusto en San Sebastián, me han tratado increíble y la ciudad es increíble también. Estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y de hacerlo bien. Vamos a sufrir, a pelear, para intentar ganar los máximos partidos posibles. Veo al equipo con mucha ilusión porque todos los jugadores que siguen del año pasado ven que esta es su oportunidad y hay muchas ganas de hacerlo bien», explicó Henk Norel en la sede de Endesa.

El holandés argumentó también el porqué de su buen verano. «Me encuentro muy a gusto y me han dado mucha confianza. Intento hacerlo lo mejor posible, como siempre», asegura. El Gipuzkoa aspira a la supervivencia, para lo que es básico optimizar todos sus recursos. «Para nosotros todos los jugadores son muy importantes porque es un equipo con poca experiencia, con muchos jóvenes y necesitamos rotar mucho. Vamos a intentar poner el balón donde lo necesitemos en cada momento. Espero que sea mucho en el interior, pero ya veremos», bromea el pívot.

Norel terminó este verano una relación de cinco años con el Tecnyconta. El club aragonés no le planteó una oferta de renovación al que era su capitán para optar por otro tipo de pívots. Uno de ellos, su compañero en la selección Nicolas de Jong. «Es un jugador que juega muy duro. Ha jugado con la selección, lo conozco y es un buen chico. Lo he seguido un poco en la pretemporada y no ha enseñado el nivel que puede dar pero seguro que lo va a mostrar. Estoy seguro de que es un buen fichaje para Zaragoza», aseguró. De Jong ha tenido problemas de faltas este verano, pero Norel no cree que eso vaya a ser un problema. «Aprende rápido», indicó.

Desde la distancia, el holandés se mostró sorprendido por el equipo aragonés. «Me sorprenden los fichajes que han hecho», apuntó, sobre todo el de Gary Neal. Tampoco se olvida de los que siguen. «Espero que mi amigo García y Bellas lo hagan muy bien. Sergi ha hecho una pretemporada increíble y espero que siga a ese nivel porque se lo merece».