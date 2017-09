El nuevo Obra de siempre

La temporada pasada no salió según lo esperado en Santiago de Compostela. Las lesiones lastraron al equipo durante todo el curso y a punto estuvieron de arrastrarle al descenso. Pero el conjunto se recuperó y el club apostó por la continuidad. Por la de su técnico y por la de la mayoría de la plantilla. Seis jugadores continúan del curso pasado y cinco han llegado para reforzar el equipo, con solo tres de ellos debutando en la Liga Endesa, la cifra más baja desde que el Obradoiro compite en la máxima categoría. Además está la incógnita de qué sucederá con Bachynski cuando se recupere. Una de las referencias del juego interior volverá a ser Nacho Llovet. En su segunda temporada en la capital gallega es ya el segundo capitán del equipo y acaba de renovar esta semana hasta el 2020.

Llovet tiene claro lo que va a cambiar en su equipo este año. «Estamos teniendo un poco menos de mala suerte con las lesiones y eso ya es un punto a favor. Por otro lado creo que tenemos un equipo con mucho potencial ofensivo, con mucho talento, vamos a hacer un juego más rápido, más atractivo, con más puntos seguramente y tenemos que apretar las tuercas en defensa, ahí estará la clave para hacer una buena temporada», explica el pívot. Los cambios que ha hecho el club en la plantilla van encaminados a mejorar una de las cuestiones que fallaron la temporada pasada, el tiro exterior. Para eso han llegado Thomas, Simons, Laksa o Sábat. Además, recupera a uno de los mejores tiradores de la competición, Alberto Corbacho.

Unos cambios que no van a alterar la esencia. «Sin duda el equipo es reconocible porque Moncho tiene un estilo característico y sin duda lo vamos a seguir, pero luego es un entrenador flexible con respecto a la plantilla que tiene». El Obradoiro ha hecho una buena pretemporada, aunque el equipo no se fía. «Llegamos con muchas ganas, hemos trabajado duro pero sabemos que la pretemporada no tiene nada que ver con la Liga. Empezamos con ganas de hacerlo bien sabiendo lo difícil que es siempre el primer partido», dice Llovet.

Desde tan lejos, el pívot entiende que un club haga tantos cambios. «El Tecnyconta tuvo mala suerte hace un par de temporadas con unos cambios de presupuesto que le afectaron bastante y creo que hacer un cambio grande para renovar la ilusión y ver caras nuevas hacen trabajar de forma diferente. Puede ser bueno para el club», valora. A Llovet no le extraña la llegada de Gary Neal por el atractivo de la Liga. «Es la segunda mejor del mundo, no es tan raro ver exjugadores de la NBA. Habrá que ver en qué estado se encuentra y en qué medida puede ayudar el equipo».