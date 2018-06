Pablo Abián se desquita con el oro en bádminton en Tarragona

Se le escapó hace cinco años y tenía entre ceja y ceja conseguirlo esta vez, en Tarragona. Y Pablo Abián se colgó el oro de bádminton superando al francés Lucas Maurice Corvée en tres sets, por 23-21, 15-21 y 17-21, en un igualado y exigente partido frente al número 35. El primer set estuvo controlado por aragonés, 44 en el ránking internacional, pero desperdició dos puntos para llevarse el parcial y fue el galo el que no perdonó cuando se le presentó el primero a él (23-21).

El segundo Abián lo empezó con mucha concentración, golpeó muy fuerte a la pluma y pronto se puso con el 1-7 que le sirvió para controlar el juego hasta la victoria en el primer punto de partido que dispuso (15-21). Ya en el tercero mantuvo la tónica y se lo llevó en la primer punto de partido que tuvo.

«En Mercin 2013 fui plata y me hacía muchísima ilusión lograr aquí el oro y lo he buscado con todas mis fuerzas y al final he tenido la recompensa», relató el volantista nacido en localidad zaragozana de Calatayud. Abián, que este junio cumplió 33 años, es un veterano con participaciones en los tres últimos Juegos Olímpicos (Pekín, Londres y Río) y también tiene en su currículo una medalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú 2015.

El aragonés, actualmente en el puesto 44 del ránking mundial, destacó que en Tarragona hizo «un torneo muy completo, desde el principio muy concentrado sabiendo que quería luchar por el oro». Recordó el complicado partido de semifinales ante un potente rival como el francés Tomo Popov, con el que estuvo «solvente» al superarlo en dos sets, y que ayer, ante otro galo, Lucas Maurice Corvée, «fue un partido muy largo y físico» en el que logró imponerse.

Abián ya tiene nuevos retos en mente. «Ahora tenemos el Campeonato del Mundo absoluto y me toca un mes de julio de entrenamientos duros y participar en campeonatos de máximo nivel por Asia», dijo Abián en alusión a la cita internacional que tendrá lugar del 30 de julio al 5 de agosto en Nankín (China). El campeón español reconoció que «clasificarte para un Mundial ya es un logro» y que el objetivo en China es hacerlo lo mejor posible, aunque «entrar en cuartos y luchar por las medallas sería un resultado espectacular».

Abián quiso agradecer y dedicarle la medalla de oro, entre otros, a su hermano Javi, que es su entrenador «y todo lo que pueda ser», como acompañarle en ocasiones a jugar partidos de dobles, modalidad en la que han ganado varios campeonatos de España. También destacó a todos los que le ayudan en el CAR de Madrid y a su club, el Recreativo La Orden onubense, que está detrás de él «en todo momento».

El bronce en Tarragona fue para el francés Toma Popov, al que el lunes derrotó el volantista español en semifinales pero que en esta ocasión se impuso al turco Muhammed Ali Kurt por 2-0. Beatriz Corrales, por su parte, accedió a la final y se aseguró la plata después de que el lunes se impusiera a la turca Aliye Demirbag por 2-0, pero en la final de ayer en el Pabellón de la localidad tarraconense de El Morell no pudo con otra turca, Leslihan Yigit, ante la que perdió en dos sets 19-21 y 21-23.

Con la natación ya concluida fue la gimnasia rítmica la disciplina que ayer aportó más medallas para España, que sumó nueve más para un total de 62 metales (13 oros, 26 platas y 23 bronces).