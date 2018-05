El Parque del Agua será el escenario de la Carrera Azajer

Sigue el festival de carreras populares en la capital aragonesa. Si el mes de mayo fue muy intenso con pruebas de la importancia de la Popular de El Rincón, el Maratón de Zaragoza, la Popular por la Integración Ibercaja y el pasado domingo los 10K BanCaixa, junio empieza con fuerza. Este sábado se disputa la denominada Carrera Sin Humo. Se celebra en el Campus de San Francisco en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco. Comienza a las 19.30 horas sobre dos kilómetros y los participantes deben tener entre los 12 y los 18 años de edad.

El domingo llega un plato fuerte. El Parque del Agua será el escenario de la II Carrera Azajer ‘Juntos contra la Adicción’. Esta prueba lúdico deportiva se presentó ayer en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Contó con la presencia de Miriam Gañán por parte de Azajer, Isabel Paricio, de El Corte Inglés, el atleta del Simply Scorpio César Larrosa, Paco Díaz, por Zaragoza Deporte y David Constante, el director de la carrera y presidente del Running Zaragoza, el organizador de esta cita con Azajer.

La prueba comenzará a las 10.00 horas junto a la Torre del Agua. «Se dará una vuelta para estirar el pelotón y después los corredores se adentrarán por los bosques de la ribera donde hay choperas y álamos, pasarán junto al parque canino y regresarán hacia la Torre del Agua donde estará situada la meta», dijo David Constante.

Esta carrera tiene una distancia de cinco kilómetros. Pero debido a que el recorrido puede estar en malas condiciones por las lluvias caídas en los últimos días, la organización ha pensado en un plan B. «Hay la alternativa de un circuito de tierra prensada homologado por la Federación Aragonesa», indicó Contante.

El año pasado corrieron en la primera edición 250 corredores y en este esperan alcanzar la misma cifra. «La ventaja es que no hay cortes de calles y cuanta más gente corra mejor. Todos los voluntarios de la prueba colaboran de forma altruista y el cien por cien de la inscripción va destinado a Azajer», añadió el director de la carrera.

El padrino de la prueba es el joven César Larrosa. El atleta del Simply Scorpio es uno de los mejores de España en la distancia de los 800 metros. «Cuando Julio Garde me propuso apadrinar la prueba no lo dudé un momento. La adicción al juego es un problema de hoy en día y va a más. Hay que poner el foco en que no está bien y hay que ponerle solución», explicó el atleta zaragozano.

Las inscripciones de la carrera están abiertas hasta mañana y se pueden realizar online a través de la web de la asociación: www.azajer.com o de manera presencial en la sección de deportes de los centros de El Corte Inglés de Zaragoza. Existe la opción de dorsal cero online para aquellos que no puedan asistir a la prueba y quieran colaborar con la asociación. El sábado se pueden recoger los dorsales en El Corte Inglés de Puerto Venecia de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas.

La ludopatía es una enfermedad que cada vez afecta a más personas. Los datos del 2017 certifican que en ese año se han gastado más de 34 millones de euros en juegos de azar. Desde la asociación Azajer alertan de la pandemia que se avecina para dentro de unos años, especialmente en los juegos online, y trabajan en tratar la patología con normalidad para que los afectados cuenten con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos.