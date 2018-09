El Parque más olvidado

Gran parte de la fama del Parque Nacional de Ordesa, que este año conmemora su centenario, se la lleva el sector de Torla, que coincide con el cañón de Arazas con su rosario de hermosas y la vertiente norte del Monte Perdido y también el valle de Pineta. Pero hay otra espectacular y menos conocida, que son el cañón de Añisclo y las gargantas de Escuaín. Allí se encuentran lugares dignos de visita, aunque las infraestructuras para conocerlos y llegar a ellos se encuentran en algunos casos obsoletas y requieren una urgente mejora y remodelación.

Las gargantas de Escuaín y la primera parte de Añisclo se encuentran en el término municipal de Puértolas. A este pueblecito colgado de las montaña se llega por una tortuosa carretera desde Escalona. Está a 1.208 metros de altura, a la sombra del imponente Castillo Mayor.

Da la impresión de que la modernidad no ha llegado a Puértolas cuando el visitante se sumerge por sus calles. Su ayuntamiento cuenta con 220 habitantes repartidos en diez pueblos. El más grande de ellos es Escalona, con 80 habitantes. «Está situado en el centro del Sobrarbe, al norte de Aínsa. Tiene una buena localización para los que quieren hacer turismo. Escuaín es el que menos visitantes tiene, pero Añisclo pasa de los 200.000 al año y está muy cerca de las cifras de Torla», dice José Manuel Bielsa, el alcalde de Puértolas.

El mayor problema se encuentra ahora en el acceso principal a Añisclo es que se encuentra cortado por el hundimiento de un túnel desde la Semana Santa del año pasado. Transita por el espectacular Estrecho de las Cambras. «Es una excursión diferente para gente que no quiere caminar o tiene dificultad y es muy accesible. Salieron unas fisuras en el túnel porque se estaba desplazando la ladera y el personal del parque dio el aviso. Se decidió cerrar la carretera por seguridad y ya no se ha vuelto a abrir desde entonces», indica el alcalde.

Las obras de reparación dependen del Gobierno de Aragón. «Hicieron un proyecto que consistía en coser el túnel a la montaña. Actualmente están en plena obra y la realiza la empresa Altius. Tenían para seis meses de trabajo. Empezaron en el mes de diciembre con el desbroce, la primavera ha sido muy lluviosa y no han podido abrir este verano. Las fechas previstas para terminar son antes de diciembre», indica.

Ahora los que quieren acceder a Añisclo tienen que hacerlo por una larga carretera que conduce a Buerba y Vio. «Es más larga y no se puede acceder hasta San Úrbez. Es una carretera de montaña y cuesta llegar unos 40 minutos. En verano la gente coge un autobús y va hasta allí. De lo contrario, hay que bajar andando. Sin embargo, la carrera por el fondo del valle es más recta y es mucho más bonita», indica. El alcalde informa de que, una vez arreglada, «no esperamos que cambie su uso. Seguirá abierta para los coches». El perjuicio económico para los municipios cercanos ha sido muy grande por el cierre de la carretera. «Tenía muchos visitantes, aunque también tira mucho el sector de la BTT», dice.

Puértolas es el segundo ayuntamiento con más hectáreas en el parque por detrás de Fanlo y por delante de Torla. Después están Bielsa y Tella-Sin. «Tenemos 2.680 hectáreas. La mayor parte del terreno de Añisclo es de Fanlo y el inicio es Puértolas. La vertiente más oriental de Añisclo es de Puértolas y la otra de Fanlo».

José Manuel Bielsa reconoce que Puértolas tiene muchas carencias. «Estamos muy deficientes en infraestructuras y pendientes de un centro de visitantes hace muchos años. Se compró un terreno en Escalona y no se ejecutó. Esperamos que Parques Naciones inicie un proyecto más funcional para los trabajadores. Es muy necesario para los tres sectores porque en el valle de Pineta no tienen nada», explica.

Otro problema que es necesario solucionar son los accesos. «Son de mala calidad, con las carreteras con muchos baches y las pistas lo mismo. Lo peor es el último kilómetro antes de llegar a Escuaín. También reivindicamos unos baños en los parkings. Son cosas que deberían estar hechas hace muchos años. El Gobierno de Aragón tendría que poner cartas en el asunto. Es la imagen de toda una comunidad autónoma», reconoce Bielsa.

El alcalde de Puértolas lleva una legislatura. Es natural de Escalona, tiene 38 años y trabaja en Protección Civil en Boltaña. «Entré directo a la política con el PSOE y esto lleva mucho tiempo. Es un trabajo más y no remunerado en mi caso. No hay posibilidad de tener una dedicación completa y pagada. Lo hago por compromiso y porque quiero hacer algo diferente. Tengo proyectos en marcha y me gustaría fichar a un compañero. Pero somos pocos y la gente joven no se quiere meter en estas cosas», reconoce Bielsa.