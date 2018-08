Pascal Mancini, sin Europeo de atletismo por racista

Pascal Mancini era una de las principales bazas de la delegación suiza para los próximos Europeos de atletismo que se celebrarán en Berlín entre el 7 y el 12 de agosto. Dispone de una marca de 10.41 en los 100 metros y es especialista en los relevos, por lo que su medalla estaba prácticamente asegurada. Sin embargo, la Federación suiza ha preferido ser coherente con sus principios y ha retirado la licencia a su atleta por los continuos comentarios xenófobos de este.

A Mancini ya se le conocía en Suiza por sus posturas políticas próximas a la extrema derecha, pero los resultados deportivos empañaban su pensamiento. Hasta el reciente Mundial de fútbol disputado en Rusia, cuando el velocista publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje que desató la polémica. "La selección de Francia y sus amigos", escribió junto a un vídeo en el que aparecía un grupo de monos. Su publicación pronto se viralizó entre sus seguidores, que empezaron a comparar a los futbolistas franceses con los mencionados animales.

Reincidente

El vídeo puso en alerta a la Federación suiza, que ya había atisbado comportamientos xenófobos en su atleta. De hecho, Mancini había celebrado alguna victoria en el tartán haciendo el saludo conocido como quenelle, popularizado por un humorista francés de mensaje antisemita. "Éramos conscientes de la forma de pensar de Mancini, ya hemos invertido mucho tiempo en el asunto", explica el coordinador de las selecciones suizas de atletismo Peter Hass tras anunciar que la Federación ha decidido dejar a Pascal sin Europeo.

Y no será por el vídeo, que también, sino por publicar una fotografía con la ropa oficial del equipo suizo en redes sociales junto a frases de un colaboracionista suizo con los nazis. "Sus publicaciones van en contra del acuerdo firmado con la Federación y el Código de Conducta al que se comprometen todos los atletas", reza el comunicado de la Federación mientras recuerda que "los atletas deben abstenerse de publicar contribuciones discriminatorias o racistas en el contexto del atletismo". Mancini, que ha llegado a compartir citas del colaborador nazi belga Leon Degrelle, apunta a la prensa.

"La presión mediática que me ha estado aniquilando desde hace unos días me deja fuera del equipo. Felicidades al periodista que lo hizo bien. Una oportunidad de medalla menos para el equipo suizo. Me quieren destruir al no poder correr para que no pueda vivir de mi deporte", ha publicado en atleta en sus redes sociales al tiempo que ha creado una cuenta de crowdfunding para recibir ayudas económicas. Lo cierto es que esta ya es su segunda suspensión como atleta. La primera llegó en 2012 tras dar positivo en un control antidopaje en el que asegura que hubo un error médico.