El paso adelante de Bellas

El Tecnyconta Zaragoza mira hacia adelante y se centra en el futuro. Así lo aseguró ayer Tomás Bellas, concienciado y optimista ante el mes que le espera por delante al conjunto aragonés. El base quiso pasar página sobre la marcha de Sergi García porque pertenece ya al pasado. «Es un poco historia pasada ya, hemos intentado pasar página, afrontamos el partido de Málaga ya sin él y pertenece al pasado. Estamos asimilándolo, seguro que toma un tiempo pero estamos bien. A ver si este mes que llega con partidos importantes nos recomponemos y lo sacamos adelante», señaló el base.

Bellas confía en que llegue un refuerzo cuanto antes pero mientras tanto apela al grupo y pide dar un paso hacia delante. «Vamos a esperar un refuerzo, cuanto antes llegue mejor para todos. Mientras tanto los que estamos somos los que vamos a tener que tirar del carro y absolutamente todos en el equipo vamos a tener que dar un pasito hacia delante», indicó el madrileño, que se puso el primero en cuanto a exigencia y autocrítica. «El otro día no tuve un buen partido, muchos de mis compañeros tampoco lo tuvieron, pero estoy contento con la dinámica del equipo, contento con el club. Ahora hay que dar un pasito adelante, no me voy a esconder. Estoy con ganas de hacerlo bien y seguir la línea que llevábamos hasta este fin de semana». Además, el madrileño ya está recuperado de los problemas que tuvo. «Tuve un problema con muchas fiebres, diarreas, estuve mal el partido del Barcelona, me recuperé la semana pasada y pude estar al 100% aunque no tuve un buen partido», reconoció.

No tuvo un buen partido el Tecnyconta en general, que se vio completamente superado por el Unicaja. «Lo que pasó es que nos pasaron por encima, esa es la realidad. Tuvieron un acierto descomunal y nosotros tuvimos menos acierto de lo normal, es una diferencia muy grande cuando cada uno está en un extremo de la balanza. Ahora vamos a partidos de nuestra Liga contra equipos que están más o menos como nosotros en la clasificación y soy optimista de cara al futuro», indicó. Y es que el equipo ya tiene marcados en rojo los próximos cuatro encuentros, frente a rivales de un nivel similar, que pueden marcar el futuro en la competición.

«Son partidos de nuestra Liga, va a ser un mes muy muy duro. Desde hoy a prepararlos lo mejor que podamos, a dar un pasito hacia delante con la mente ya puesta en Badalona para sacar un partido crucial», indicó Bellas. Mientras el equipo trabaja en la pista, el club lo hace en los despachos en busca de un sustituto para Sergi García. «Si me dan a elegir, traer el mejor jugador posible que nos haga ganar partidos y si puede jugar conmigo en la pista pues fenomenal porque eso quiere decir que yo también estaré jugando. Siendo un poco egoístas, si podemos ganar y yo jugar, pues fenomenal», dijo el madrileño entre risas. También alabó la labor de Carlos Alocén. «Le veo con mucho descaro, mucha personalidad. Contento por la oportunidad que está teniendo y tranquilo por el club sabiendo que tiene un jugador para muchos años», concluyó.