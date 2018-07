El patrocinio del club equivale a 3,72 millones en publicidad

Dar nombre al Basket Zaragoza equivale a una publicidad por valor de 3,72 millones de euros. Son los datos de un estudio realizado por una empresa externa tanto al club aragonés como a la ACB que sitúa a la entidad zaragozana en el octavo lugar entre los clubs españoles en cuanto a impacto mediático y en la decimoséptima plaza entre todas las entidades deportivas del país. El estudio toma como referencia la presencia mediática de los clubs para calcular su valor publicitario equivalente (VPE), es decir, lo que costaría alcanzar ese mismo impacto mediante la compra de espacios publicitarios. Los primeros de esa lista son el Real Madrid y el FC Barcelona que, en lo que a baloncesto se refiere, generan una cifra de impactos a nivel nacional que dobla a la del Basket Zaragoza, por lo que su VPE estaría entre los seis y los siete millones de euros. Con entidades como Valencia, Unicaja o incluso Baskonia la diferencia es mucho menor.

De esta forma, y según ese estudio, el VPE multiplica el precio del patrocinio principal del club aragonés, que no ha alcanzado nunca esas cifras. La CAI, antes de la fusión, aportaba alrededor de un millón de euros como espónsor principal, mientras que Tecnyconta, que dio el paso al frente hace dos años, se sitúa en torno al medio millón. El club aragonés ha contactado con una treintena de empresas, algunas de ellas de las de mayor volumen de negocio de la comunidad, pero no ha encontrado a nadie interesado en tomar el relevo de la empresa de Emilio Garcés, consejero y accionista del club, que ya había participado en temporadas anteriores con pequeños patrocinios. Ahora Tecnyconta no descarta continuar como patrocinador principal, dando nombre al primer equipo.

UN GRAN CRECIMIENTO / En ese estudio externo se calcula un incremento en la presencia del nombre del club en los medios nacionales, que pasó de unas 40.000 menciones en la temporada 2016-17 a 110.000 en la recién terminada 2017-18. Un crecimiento del 164% y una cifra que continúa aumentando a medida que lo hacen los seguidores en las diferentes redes sociales en las que está presente la entidad. En estos momentos Basket Zaragoza supera los 65.000 seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Flickr y tiene más de 16.500 menciones anuales en internet.

La mayor parte de esos 3,72 millones en los que se calcula el valor publicitario equivalente se generan con la presencia del club en la prensa escrita. El Basket Zaragoza aparece en unas 6.000 noticias al año, generando 11.500 impactos, acumulando 2.710 páginas y 590 noticias con fotografía. Según ese estudio, si una empresa quisiera aparecer en el mismo número de páginas en un año debería gastarse 2.225.000 euros, porque calcula en 2.100.000 el VPE de las menciones y en 125.000 euros el VPE de las imágenes. En los medios digitales ha aparecido en 5.700 noticias, casi 400 de las cuales contenían imágenes o vídeos. El VPE calculado de ese impacto es de 1.400.000 euros.

A esto hay que sumar los 68.200 euros por su presencia en magazines e informativos de radio y televisión y 30.500 euros por las retransmisiones en directo. Desde que la ACB alcanzó un acuerdo para la cesión de los derechos televisivos con Movistar se retransmiten todos los partidos de la Liga. En el caso particular del Basket Zaragoza se trata de 34 retransmisiones con más de 49 horas de emisión y casi 300.000 espectadores acumulados. A esa cifra hay que añadir los miles de oyentes radiofónicos en los diferentes programas y transmisiones. Así, el total del valor publicitario equivalente al espacio que ocupa el club en los medios alcanza los 3.725.000 euros.

En ese estudio no se incluyen otros impactos cuyo precio no puede calcularse, como el hecho de que una media de 7.600 espectadores vean durante algo más de dos horas en cada una de las 17 jornadas de casa los nombres de las empresas que aparecen en la camiseta y pantalones del equipo, así como de los miles que los ven en el resto de pabellones de toda la ACB.