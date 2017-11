Pau Gasol se luce con 25 puntos en el triunfo de San Antonio a Dallas

Pau Gasol rejuveneció ante Dallas Mavericks. El pívot catalán y su compañero LaMarcus Aldridge se combinaron para obtener 58 puntos y lideraron el ataque ganador de los Spurs de San Antonio que vencieron por 115-108 a los Dallas Mavericks y celebraron con una victoria la vuelta del base francés Tony Parker.

