En peligro el GP de Silverstone tras los incidentes por la lluvia

Los pilotos se plantaron. El accidente grave, triple fractura de fémur, tibia y peroné en la pierna derecha, del piloto español Tito Rabat (Ducati) y las múltiples caídas por culpa de una pista que no está en condiciones cuando llueve, provocó que Marc Márquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y compañía hayan alertado a la organización del Mundial de MotoGP de que si hoy se repiten las condiciones de ayer, exigirán no correr. La organización les ha dado la razón, ha adelantado la carrera a las 11.30 horas inglesa (12.30 horas, Movistar MotoGP TV) porque creen que las condiciones climatológicas serán mejores y ha confirmado que si llueve mucho suspenderá la carrera.

«Si alguien ha hecho mal su trabajo, nosotros no tenemos por que pagar las consecuencias, así que lo más normal sería que volviesen a hacer el trabajo que han hecho mal, que volviesen a reasfaltar la pista y que no volviéramos a hablar más de este tema. Aquí, cuando llueve mucho, no se puede correr. No sé qué decidirá Dirección de Carrera, pero en las condiciones que hemos corrido hoy buena parte de los entrenamientos, no se puede correr, no». Así de contundente fue Márquez. Mike Webb, responsable de Dirección de Carrera, reconoció que lo denunciado por los pilotos es cierto y muy preocupante. «De momento, hemos adelantado la carrera de MotoGP porque nos han asegurado que, en esa hora, es decir, empezando a las 11.30 horas inglesa, tenemos muchas posibilidades de que la climatología nos sea favorable. Si llueve mucho no hay plan B alguno, la carrera no se correrá», informó Webb.

El grave accidente de Tito Rabat es lo que disparó las alarmas, pues comenzó con Álex Rins tirándose, en marcha, a 220 kilómetros por hora, de su Suzuki al no poder frenar su moto por el agua que había acumulada. Rins, que es el primero que se niega a correr si esas condiciones se repiten, explicó así su incidente y el tremendo impacto que sufrió Tito, aún tendido en la escapatoria, cuando la Honda del italiano Franco Morbidelli, que también perdió el control de su moto, impactó en la pierna derecha del piloto catalán y le arrastró unos metros.

«Es, desde luego, la primera vez que me tiro de una moto a 220 kms/h», explicó Rins. «Lo que me ha ocurrido hoy ha sido increíble. No tengo palabras para describirlo. Cuando he salido de boxes, ya he visto que había muchísima agua en la recta, casi un palmo de agua y creía que sacarían bandera roja. He visto que no la sacaban y he tratado de seguir. En la siguiente vuelta, a mitad de recta he cortado gas y, cuando he querido frenar, he visto que empezaban a bloquearse las ruedas y que el muro estaba cada vez más cerca, por eso he decidido tirarme en marcha. Me podía haber hecho muchísimo daño».

A continuación se han seguido cayendo pilotos. Rabat, el primero. Y, justo cuando Rins ha visto que Tito se quedaba tendido en la escapatoria, ha empezado a hacerle gestos a su colega para que saliese de allí. «Le he gritado y le he hecho gestos, pero él no se podía mover. Y lo he hecho porque veía que Morbidelli también estaba perdiendo el control de su moto, pero no he podido evitar que la moto impactara en la pierna de Rabat y le arrastrase. Lo de Tito ha sido muy duro».