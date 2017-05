«Perdimos por mi culpa»

Stevan Jelovac tomó la palabra para entonar el mea culpa y atribuirse la derrota del miércoles en Manresa. Sin mediar pregunta, el ala-pívot lanzó su mensaje a compañeros y aficionados. «Pido perdón a nuestros jugadores y nuestra afición. Es mi culpa que no ganáramos este partido. Si cuando meto el triple no gesticulo ni digo nada seguro que no me pitan técnica y con tres puntos arriba creo que Manresa no nos mete un triple. Pero pasa esto porque es mi reacción y no es la primera vez que me pasa, igual que aquí contra el Joventut (celebró un triple decisivo delante del banquillo rival), es mi reacción porque juego con el corazón. Ahora es tarde para esto y hay que ver cómo jugamos contra el Estudiantes», se explicó el serbio.

Jelovac continuó relatando que le había costado conciliar el sueño las dos últimas noches pero también aseguró que mañana intentará ofrecer su mejor versión y que desconoce cómo le recibirá la afición. «No sé qué pasará. Voy a jugar al 100% como siempre. El otro día no ganamos por mi culpa, por lo que pasó, pero ahora es importante ganar este partido y seguro que con la ayuda de nuestra afición», añadió. El jugador no quiso desvelar lo que le habían dicho compañeros y técnicos en el vestuario. «Nada especial porque al principio no jugamos bien, nos metieron 30 puntos en el primer cuarto, luego jugamos bien pero en el último ataque no sé, como he explicado antes es mi reacción, no es bueno para el equipo ni para mí pero ya no puedo hacer nada».

El jugador del Tecnyconta también reconoció que el estado de ánimo del equipo no es el mejor en estos momentos después del varapalo del miércoles. «No es muy buen momento después de Manresa pero no tenemos muchas opciones. Es el último partido en nuestra casa y necesitamos ganar», dijo Jelovac, consiciente de que el Tecnyconta ha dejado pasar ya todas las oportunidades y solo le queda una en la que no puede fallar. «Teníamos tres opciones, Murcia, Madrid y Manresa y no ganamos ninguna, no está bien, pero ya no tenemos más opciones, sobre todo después de que el Betis ganara al Andorra. Tenemos que mirar a nuestra pista y no pensar en lo que suceda en Málaga. Creo que si ganamos luego nadie pensará en lo que pasó en Manresa», indicó.

La plantilla sigue sin explicarse lo que le sucede en los partidos porque sigue asegurando que trabaja bien durante la semana pero después no sabe o no puede plasmarlo en la pista. «Nosotros entrenamos bien pero en el partido no jugamos bien. En los entrenamientos todos lo hacemos bien, con actividad, pero en el partido, uno no mete, otro no defiende bien... y luego seguro que estamos nerviosos con los tiros libres, en el último minuto, pensamos por qué no ganamos y por qué pasa esto. Pero ahora es el último partido y no podemos pensar en lo que pasó antes», concluyó.