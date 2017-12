A la pesca de una lubina

El Tecnyconta Zaragoza ha perdido a su segundo mejor jugador. Y era el segundo solo porque a última hora apareció un superclase NBA como Gary Neal. Así que la marcha de Sergi García deja un agujero inmenso en el equipo que el club debe intentar tapar como sea antes de que empiece a tragarse todo el camino andado hasta ahora. Se hizo evidente ya ayer, el primer día post Sergi García. Es una obviedad, el equipo no puede quedarse solo con Tomás Bellas y Carlos Alocén, no puede cargar esa responsabilidad sobre un adolescente ni jugarse la temporada de esta manera. En eso anda enfrascado Salva Guardia los últimos días, en la búsqueda de un sustituto de garantías, y una de las opciones que figura en la agenda del director técnico es la de Bo McCalebb, ex del Gran Canaria con pasaporte macedonio.

El rastreo del mercado está siendo intenso, el Tecnyconta no quiere gastar todo el dinero recibido por Sergi García y las opciones que aparecen son pocas. Lo explicó ayer gráficamente Jota Cuspinera. «Vamos a un mercado que no existe. A una lonja del pescado donde se han llevado todo. No hay mercado. Tenemos que ver qué ofrece el mercado y ver qué podemos traer a Zaragoza. Si hay alguna oportunidad, tenemos que traerla, si hay dos veremos quién nos gusta más, pero el panorama es desolador. Lo que sucede es que a veces entre los despojos de la lonja encuentras una lubina camuflada, así que ojalá seamos capaces de encontrarla», dijo el técnico.

El club se interesó por Dylan Ennis, pero el jamaicano se decidió finalmente por el Estrella Roja. Ahora ha puesto sus miras en Bo McCalebb, de 32 años, que la temporada pasada jugó en el Gran Canaria tras una amplia experiencia europea en Alemania, Francia, Italia y Turquía. En las islas promedió 10,2 puntos, 3,5 asistencias y 9,9 de valoración. Desde luego, dentro del mercado actual se acercaría bastante a la lubina de la que hablaba Cuspinera, siempre a la espera de su rendimiento.

Eso será una incógnita para cualquiera que llegue y la tarea no es sencilla. La costumbre de ver a Sergi García siempre ahí, como uno más, no debe equivocar la perspectiva. Sergi no era uno más, ya no, y el impacto deportivo y anímico que provoca su marcha es mucho mayor, por incalculable, que el beneficio económico que deja en las arcas del club. Ayer aún fue protagonista. En la revista oficial del partido y cuando los Inchas Lleons tiraron de ironía cantando «Valencia, fichalo». En cualquier caso, es urgente que el Tecnyconta se refuerce porque, como también dijo con meridiana claridad Cuspinera, el equipo afronta ahora unos partidos claves. «Nos toca rearmarnos. Ahora viene nuestra Liga con cuatro partidos absolutamente vitales». El domingo visita Badalona y si lo hace con McCalebb, mejor que mejor.