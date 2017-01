Los pilotos de motos lucen sus armaduras en el Ralli Dakar

Es evidente que cualquier deporte motorizado comporta un importante riesgo para la integridad física de los pilotos. No es menos evidente que los profesionales que van más desprotegidos son los pilotos de motos, ya que, como reconocen los mismos ocupantes de coches y camiones, ellos van en auténticas cajas de hierro, absolutamente protegidos por estructuras metálicas estudiadas para proteger lo máximo posible a sus ocupantes cuando pierden el control y sufren multitud de volteretas, accidente típico del Ralli Dakar, sea en caminos, bosques, fuera pistas o, incluso, desierto. “La arena, cuando vas a esa velocidad, es durísima, casi cemento”, suele contarNani Roma, campeón con KTM, Mini y ahora en Toyota.

El Dakar es conocido por ser una de las competiciones más duras del planeta: una prueba peculiar y exigente donde la seguridad debe ser el pilar fundamental para cada uno de los integrantes de la prueba. De ahí que la propia organización exija a los participantes, a todos, unas mínimas condiciones de seguridad, en el sentido de que hay piezas obligadas que uno debe vestir para poder participar en esta dura carrera.





MÁXIMA ATENCIÓN EN CARRERA

"Tanto ellos como nosotros hacemos lo posible, y casi imposible, para que puedan participar en las mejores condiciones de seguridad posible y es evidente que, en ese sentido, nunca será suficiente, por eso no paramos de trabajar en mejorar sus condiciones para competir", explica Marc Coma, expiloto de motos y director de la carrera. "Es evidente que a su protección personal, la organización debe desplegar los mejores equipos médicos y de urgencia posible para que, si se produce la caída, podamos atenderles rapidamente", comenta Coma, que, en la imagen que ilustra esta información aparece siendo atendido en el accidente que sufrió, en la edición de 2007, en Senegal.

Para Armand Monleón, uno de los pilotos jóvenes (rookie, el pasado año, y que finalizó en una brillantísima 10ª posición (hay quien dice que será el nuevo Marc Coma, pentacampeón en motos), el casco, el peto y las rodilleras son tres elementos imprescindibles que garantizan la protección ante una posible caída. Tres piezas claves del equipaje que, además de ayudar a evitar posibles lesiones, garantizan una seguridad y confianza en el pilotaje de cada uno de ellos.



INVESTIGACIÓN+DESARROLLO



Según explica el piloto de la Fundación AMV, “las marcas, analizan cada gesto y movimiento del piloto para poder aportar soluciones prácticas y efectivas en cada situación concreta. Cada año, y gracias al desarrollo tecnológico de los productos creados para mejorar el rendimiento y la seguridad del piloto, estos elementos evidencian unas mejoras evidentes en la práctica de un deporte maravilloso, aunque, evidentemente, de riesgo. La inversión en I+D de todas las empresas del sector es muy elevado y gracias a ello, muchas situaciones, en las que anteriormente podían resultar de un elevado riesgo para el piloto, actualmente se traducen en una simple caída sin consecuencias”.

Monleón, al que le encanta que el Dakar sea aún más duro de lo que era “pues yo me enamoré de esa carrera por la dureza y la necesidad de saber navegar mientras vas a toda velocidad, no importa el lugar, con tu moto”, nd Monleón, que participa por segunda vez en el Rally Dakar, nos desvela los elementos de seguridad imprescindibles para afrontar la prueba más dura del planeta con garantías.



EL CASCO, FUNDAMENTAL



“Uno de los elementos de seguridad para el Dakar es el peto”, continúa explicando Monleón. “Siempre es importante tener buen material porque las caídas son a mucha velocidad y tenemos que estar bien protegidos. El peto que yo utilizo va integrado con el Leatt Brace, que evita las lesiones de la espalda. También utilizamos rodilleras ortopédicas, las que yo uso son Pod, de fibra de carbono y muy ligeras, que protegen piernas y rodillas”.

Para el joven competidor y piloto oficial de los campeones KTM, “el casco es uno de los elementos principales de protección. Es importante encontrar un buen equilibrio entre ligereza y protección. Además, los cascos que utilizamos para el Dakar tienen que estar abiertos arriba, porque con tantas horas y a tanta velocidad el viento nos tira hacia atrás la cabeza. Necesitamos más entradas de aire para que este fluya y no nos perjudique la espalda. No es fácil desarrollar elementos tan específicos para la prueba pero gracias al e sfuerzo de todas las marca involucradas, los pilotos podemos disfrutar de lo que más nos gusta”.