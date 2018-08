Piqué confirma que se retira de la selección española

Gerard Piqué no volverá a defender la camiseta de España. El central del Barça ha asegurado este sábado en Tánger, en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España de este domingo ante el Sevilla, que no dará marcha atrás en su decisión de dejar de jugar en la selección ni siquiera con Luis Enrique.

🔊 @3gerardpique: "Hablé con Luis Enrique y le comenté que la decisión ya estaba meditada. Ha sido una etapa muy bonita en la selección y estoy muy feliz de haber participado en todos los éxitos" pic.twitter.com/SolapxZ5uL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 de agosto de 2018

"Hablé con él hace una semana", ha explicado el jugador con naturalidad. "Me llamó, le dije que la decisión estaba tomada, meditada desde hace tiempo. Fue una etapa muy bonita, me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí y a disfrutar muchísimo. Fue bonito ganar Mundial y Eurocopa, pero ya pasó".

LA POLÉMICA DE LAS MANGAS

Piqué anunció que dejaría la selección "tras el Mundial de Rusia" en octubre del 2016, en una zona mixta después de un partido contra Albania en el que hubo polémica en las redes sociales porque supuestamente se había cortado las mangas de la camiseta porque tenían la bandera de España, algo que él mismo se encargó de desmentir mostrando las mangas que había recortado, sin ribete alguno.

Aunque el jugador fue entonces rotundo, tras la eliminación de España en el Mundial de Rusia no se había producido ninguna declaración del central confirmando esa decisión. Este sábado ha confirmado su renuncia.