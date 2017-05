Piqué denuncia un bulo y anuncia que creará "un medio de comunicación veraz y de los jugadores"

Que Gerard Piqué sea defensa no significa que no sepa sumarse al ataque. El central azulgrana no ha dudado este sábado en salir al paso (a través de Twitter) de una información publicada por el 'Daily Mirror' según la cual el pasado jueves habría sido cazado por una patrulla de los Mossos cuando circulaba a 190 km/h por los alrededores de Barcelona. Además de denunciar al paparazzi, al medio inglés y a los medios españoles que se han hecho eco de la noticia, anuncia que creará "un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores".

"Ahora os explicaré como funciona gran parte de la prensa hoy en día -empieza Piqué en una serie de tuits-: Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos d'Esquadra. El paparazzi se inventa que iba a 190km/h y que me sacaron 6 puntos de carnet para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. La mayoría de medios de este país difunden la noticia sin corroborar la información. Todo para obtener más clics. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto".

Ahora os explicaré como funciona gran parte de la prensa hoy en día:

1. Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos d'Esquadra. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

2. El paparazzi se inventa que iba a 190km/h y que me sacaron 6 puntos de carnet para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

3. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

4. La mayoria de medios de este país difunden la notícia sin corroborar la información. Todo para obtener más clicks. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

5. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

6. Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

El 'Daily Mirror' publica las fotos del jugador en su coche detenido en el arcén junto a un mosso y asegura que fueron tomadas el pasado jueves, día en que Piqué no acudió al entrenamiento del Barça,convaleciente aún del dolor abdominal que le obligó a perderse el partido de Las Palmas e incluso a estar ingresado. Luis Enrique ha anunciado este sábado que ya está recuperado y podrá jugar contra el Eibar.

Piqué no niega la situación, sino que asegura que no estaba detenido por exceso de velocidad, y denuncia no solo el afán lucrativo del paparazzi (1.500 euros calcula que ha cobrado por las imágenes), sino de los medios españoles que han publicado la noticia sin corroborar su veracidad.