Pitar el himno: ¿Falta de respeto o violencia?

Los silbidos pueden ser una falta de respeto únicamente, pero si por esto sólo, no se suspende el partido, y por silbar no te echan del estadio, qué hacemos? , seguimos así por los siglos de los siglos?. Es que a los que nos parece mal que se le silbe al himno de España también tenemos nuestros derechos no?.Si yo "aguanto" el silbido, cuando aguantarán ellos que yo no lo oiga? ,tapandome mis oídos no creo que sea la solución.