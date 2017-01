Plantón del Barcelona a la FIFA

Seis hombres trajeados (Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Silvio Elías, Óscar Grau, Raúl Sanllehí y Robert Fernández) representaron al Barça en la gala de la FIFA. Directivos y ejecutivos pasaron por la llamada alfombra roja hacia la ceremonia anual que organiza el organismo futbolístico. Ni rastro de las estrellas del club. De Leo Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, a quienes esperaban ver millones de aficionados, en directo y por televisión, y las máximas autoridades deportivas. Ni acudieron, plantando a la FIFA apenas horas antes de que comenzara el acto.

En la reformulada gala, que ahora entrega el premio The Best al mejor futbolista del año tras el divorcio de la FIFA con France Football y el Balón de Oro, no estuvieron los mejores del Barça. Los jugadores renunciaron a viajar a Zúrich, alegando el mal momento deportivo del equipo, que no ha ganado ninguno de los dos partidos del año (cayeron en Bilbao 2-1 y empataron en Villarreal 1-1) con la excusa del inminente partido de Copa ante el Athletic de este miércoles.

Los cuatro jugadores formaron parte del mejor once del año elegido por el sindicato internacional de futbolistas FIFPro. Ninguno de ellos, obviamente, subió al escenario a recoger la distinción para contrarrestar la presencia de los cinco futbolistas elegidos del Madrid (Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Cristiano). Manuel Neuer (Bayern) y el exazulgrana Dani Alves (Juventus) completaron el equipo ideal.

Es la primera vez en la historia que algún futbolista premiado del Barça renuncia a acudir a la ceremonia. El club repite el desplante que ya protagonizó el Madrid en el 2012, cuando Cristiano Ronaldo y José Mourinho decidieron no viajar a Zúrich.