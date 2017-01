Póker de lujo en Casablanca

Forman un póker de lujo de la historia del fondo aragonés. Son Monse Abelló, Javier Cortés, Luis Javier Alonso y Luisa Larraga. Entre ellos suman 26 triunfos en el Cross de Reyes, prueba que se celebra el 6 de enero. La carrera organizada por el Stadium Casablanca alcanza sus bodas de oro y con ese motivo el club zaragozano homenajeará a estas cuatro leyendas antes de que comience la carrera femenina en la que competirá la propia Luisa Larraga.

Monse Abelló tiene como orgullo haber sido el atleta español que más Mundiales de cross ha disputado (catorce en total) y ganó siete Crosses de Reyes. Repartió los triunfos en las décadas de los setenta y ochenta. «Me gustaba mucho correrlo y venían las mejores de Aragón. Es una carrera que me dio muchas satisfacciones. Recuerdo mi triunfo frente a Susana Irazusta. Entonces yo estaba en lo más arriba del fondo español». Abelló siempre recordará que era una prueba organizada con mimo. «Tenía mucho interés el cross y tenían muy buen ambiente. Lo organizaba todo Carlos París», afirma Monse Abelló, que ahora tiene 61 años y vive en Villanueva de Gállego. «Siempre que puedo salgo a correr, pero disfrutando. Y estoy mucho tiempo con Marcos y Clara, mis nietos», apunta la veterana.

Después llegó la dictadura deportiva en la categoría masculina de Javier Cortés. Era la clase personificada. Venció ocho veces desde 1979 a 1989. Pertenecía al Stadium y fue campeón de España de cross júnior en el año 78, logrando ese año la medalla plata del Mundial con el equipo de España. «Le tengo cierto cariño puesto que empecé a correr con el Stadium. No era fácil ganar. Nunca sabías lo que podía pasar porque había corredores de todas las distancias y podía haber barro, estar seco, cuestas... El cross siempre ha tenido su magia», indica.

Cortés recuerda uno de sus triunfos. «Estaba en una concentración con la selección española de cross en Maspalomas. Y el día siguiente corrí en el Stadium habiendo perdido el enlace en Madrid. Llegué a la línea de salida y no dije nada». En sus mejores años lo preparó Carlos París. «Un atleta no es una máquina y París sabe captar eso de las personas. Es muy humano y muy cercano». Ahora tiene 56 años y siguen corriendo a pie y también en bici. Es fisio de niños especiales.

Luis Javier Alonso es contemporáneo de Cortés. Ambos protagonizaron duelos sonoros. Alonso era el típico atleta diesel. Venció seis veces desde 1988 hasta el 94. «Recuerdo que la primera copa la gané en el año 1974. Eso me marcó y siempre lo he corrido con cariño». Alonso alaba su organización. «Es una tradición deportiva que lo organiza al detalle gente muy entendida. Buscan buenos circuitos. Esa regularidad de 50 años organizando está muy bien para los tiempos que corren», afirma Alonso, que ahora tiene 52 años. No compite y se dedica a correr con su esposa Marta.

Venció un año al propio Eliseo Martín. «Le vencí en promesa cuando todavía le podía meter mano. Era mejor circuito que el de ahora. Pasaba por un soto por el río Huerva, con vueltas más largas. Era más cross, cross», dice.

Luisa Larraga es la cuarta magnífica que recibirá el aplauso del público el viernes. En su primera época lo ganó dos veces en los 80 y otras tres con los últimos años. Tras recibir el homenaje saldrá en la carrera sénior femenina. «Me sigo viendo con ganas y competitiva. Por eso, que me hagan un homenaje en activo me hace una especial ilusión. Es una doble alegría puesto que estaré rodeada de Monse, Javier y Luis Javier», afirma la atleta de 46 años.

Larraga explica que el Cross de Reyes es «un referente y una cita ineludible del día de Reyes. Tengo fotos de cuando tenía 13 años y 33 más tarde sigo estando presencial», afirma. De todos sus triunfos recuerda los logrados en cadete. «Tenía un enfrentamiento directo con Ana Rived. Éramos muy amigas, pero lo dejó muy temprano. Era durísimo y recuerdo ese año por lo costoso que fue ganar», concluye.