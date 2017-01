La polémica con Sergio Ramos preside un vital Sevilla-Madrid

El Pizjuán acoge hoy (20.45 horas) un duelo entre el líder, el Madrid, y el tercero, el Sevilla, tras la victoria ayer del Barça, en el que los dos buscan dar un golpe de efecto en el cierre de la trilogía de partidos entre ambos en doce días, con el cruce copero favorable al conjunto blanco, y en medio de la crispación creada por la polémica con Sergio Ramos tras la celebración de su gol.

Este tercer choque entre hispalenses y madridistas viene marcado por la polémica desatada tras los gestos desafiantes que el exsevillista dirigió a una parte de la grada, la de los Biris, al celebrar el 3-2, tras haber sido insultado desde el inicio del partido por los radicales del Sevilla.

El Real Madrid lanzó ayer un comunicado de apoyo a Sergio Ramos, en el que muestra su «apoyo total» y pidió «tolerancia cero» con los radicales. «El Real Madrid ha sido inflexible a la hora de aplicar con absoluta firmeza la tolerancia cero contra los violentos, siendo contundente en el rechazo de quienes, con su conducta, empañan gravemente la imagen que debe proyectar el fútbol. Este deporte debe ser un punto de encuentro y de unión, y no un lugar para el insulto, lanzamientos de objetos o cualquier manifestación de violencia», aseguró el club blanco.

Zinedine Zidane confirmó que Ramos estará en el partido y pidió respeto hacia él. «Ramos antes de todo es nuestro capitán y es un ejemplo para todos, no solo para nuestro vestuario. Seguramente es el jugador español más emblemático. No quiero hablar mucho del pasado y el Sevilla ha pedido lo mismo que nosotros, máximo respeto a los jugadores y a lo que la gente quiere ver, solo fútbol. El asunto ya se ha acabado y pensamos en hacer un gran partido de fútbol como el Sevilla, es lo que queremos todos», manifestó el entrenador blanco.

Mientras, el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, pasó por encima del asunto. «No he hablado en el vestuario de la polémica. Más allá de lo externo, pido que la gente esté con nosotros, que nos aliente para ganar y no se preocupe por el resto», aseguró, para sí aclarar que «tirar un penalti a lo Panenka no es faltar al respeto», y lamentar «lo sucedido tras esa acción. Ojalá se reconcilie la situación, porque Sergio Ramos es parte de esta casa y es una pena que estén divididos».

Para el partido, Zidane contará tras el descanso copero con Modric y Ronaldo, mientras que son bajas Pepe, Bale, Isco y James. El Sevilla recupera a los tres jugadores que reservó en la Copa: Mariano, N’Zonzi y Franco Vázquez, pero pierde a Correa.