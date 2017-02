El portero suplente del Sutton, despedido tras comerse una empanadilla en medio del partido contra el Arsenal

La imagen corrió por todas partes. El portero suplente del Sutton United fue retratado zampándose una empanadilla mientras observaba desde el banquillo la derrota de su equipo ante el Arsenal en la Copa inglesa. Lo que pareció inicialmente como una situación curiosa, típica de una competición siempre mágica, se transformó al final del día en un escándalo de apuestas, muchas lágrimas y el despido del jugador del club. "Se equivocó", dijo el entrenador del Sutton.

Wayne Shaw, de 45 años y 115 kilos de peso, renunció a seguir en el equipo después de que la Comisión de Juego y la Federación de Fútbol inglesa anunciaran una investigación sobre lo sucedido. Al parecer una compañía de apuestas pagaba 8 a 1 si cualquier jugador del Sutton se comía una empanadilla durante el partido televisado.



El técnico Paul Doswell anunció la baja de Shaw en directo por televisión: "Es una decisión tomada por la directiva. Sentíamos que teníamos que tomar una decisión muy dura. El presidente habló con Wayne y este ofreció su dimisión. Está destrozado. Todos lo estamos. He hablado yo también con él y el tipo lloraba por teléfono. Es una situación triste".

Fue el desenlace de una noticia surrealista en la competición más antigua del mundo. Shaw admitió que conocía la apuesta ofrecida por Sun Bets, la rama de apuestas on line del periódico The Sun, cuyo logotipo aparece en las camisetas del Sutton. "Pensé que sería una situación graciosa", comentó Shaw, quien negó que hubiera apostado por sí mismo.

DESORDEN DEL VESTUARIO 'GUNNER'

Tras el partido, el Arsenal abandonó el estadio dejando su vestuario sucio y desordenado. Botellas de agua y leche en todos los rincones y papel higiénico esparcido por todo el vestuario. Las imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales.

