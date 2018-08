El primer once de Primera

Leo Franco aún no tiene cerrada la plantilla, pero ya ha perfilado el once que se enfrentará este domingo al Eibar a partir de las 18.15 horas. El esquema de juego será un 4-4-2 con los extremos abiertos, pues ha sido el más empleado durante la pretemporada. En la portería la titularidad de Axel Werner es segura, pues el equipo altoaragonés continúa buscando un guardameta que le compita el puesto al argentino.

En la zaga todo apunta a que Luisinho será titular por delante de Brezancic ya que cuenta con experiencia en la categoría y Miramón ocupará el lateral derecho ya que Akapo continúa sancionado de la temporada pasada y será baja las dos primeras jornadas. Para el centro de la defensa Leo Franco podría apostar por Pulido y Etxeita, aunque tanto Insua como Semedo tienen posibilidades de entrar en la alineación.

En el centro del campo es donde menos cambios podría haber respecto a la pasada temporada. El flanco izquierdo del Huesca tiene nombre propio: Álex Gallar. El catalán ha firmado una buena pretemporada y anotó dos goles en el partido ante el Alavés. La situación no es la misma en la banda derecha. Ferreiro y Moi Gómez se han ido alternando y ambos podrían ser de la partida pese a la llegada del extremo turco Serdar Gürler, que no se prevé que entre en el once del fin de semana.

La sala de máquinas del equipo azulgrana estaría formada por Melero, cuya titularidad e importancia en el Huesca son indiscutibles, y Aguilera, Sastre o Semedo, que ha actuado recientemente en esa demarcación. Ninguno ha logrado de momento hacerse con la titularidad. Musto también puede ser alineado tras cumplir la sanción por dopaje, pero está falto de ritmo al no haber podido jugar en ningún amistoso.

No hay discusión alguna en el caso de la delantera, la cual tiene a Cucho Hernández y Longo como dueños. Estos dos atacantes han venido actuando juntos y han dejado buenas sensaciones. Son bastante complementarios ya que Longo es un delantero más de área y Cucho busca más la asociación y la llegada desde atrás. No podrá contar aún Leo Franco con Chimy Ávila, que sigue recuperándose de su lesión.