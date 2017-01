La primera de Raí

Debutó el domingo pasado con el Deportivo Aragón marcando un gol en campo del Belchite y hoy se desplazará con el Real Zaragoza a Santa Cruz de Tenerife. Después de conocerse la baja de última hora de Juan Muñoz por un problema en la espalda, Raúl Agné decidió incluir en la lista de convocados por primera vez al juvenil brasileño Raí Nascimento, que pudo ser inscrito definitivamente por el club aragonés el pasado 2 de enero, en el comienzo del mercado invernal, tras recibir el tránsfer internacional que no había tramitado el verano pasado. Raí puede jugar en punta, pero rinde mejor actuando en cualquier posición de la segunda línea. Con solo 18 años apunta muy buenas maneras y en el seno de la entidad zaragocista confían plenamente en sus posibilidades. En principio ha firmado contrato para dos temporadas con el Zaragoza.

El joven jugador lleva desde principio de temporada trabajando con la primera plantilla, pero hasta ahora no había podido jugar con ningún equipo por no tener la correspondiente licencia federativa. «Raí lleva mucho tiempo entrenando aquí y de una vez por todas se ha podido conseguir que pueda jugar. El otro día debutó con el Deportivo Aragón y lo hizo marcando. Es un chico que del último mes hacia aquí ha hecho un cambio muy positivo. Es un jugador que nos gusta, y que creo que nos puede aportar. Y también lo llevamos pensando que arriba vamos más justos», dijo ayer Agné.

Raí no parte en principio con opciones de ser titular en el estadio Heliodoro Rodríguez. Raúl Agné no quiso dar ayer pistas sobre sus intenciones, pero es probable que ponga en punta a Ángel y Dongou y que, por ese motivo, el técnico zaragocista decidió convocar al futbolista brasileño para tener un delantero en el banquillo. Frente al cuadro tinerfeño podría entrar de inicio en el once Jordi Xumetra, que reapareció en la segunda parte contra el Girona tras recuperarse de la fractura de peroné sufrida en campo del Valladolid. «Xumetra está bien, pero la entrada de los jugadores, y más cuando ya tienen una experiencia, ya no es cuestión de entrenamientos, es cuestión de minutos, que es cuando cogen la forma. Al final la forma se coge jugando, no entrenando», comentó el preparador del conjunto zaragocista.

La principal duda reside en conocer a quién elegirá Raúl Agné para cubrir la baja por lesión de José Enrique en el lateral izquierdo. Agné cuenta también para ese puesto con Casado, pero tiene además la opción de desplazar al costado zurdo a Cabrera y utilizar en el eje a Jesús Valentín y Marcelo Silva, que vuelve tras sanción. La expedición del Zaragoza viajará hoy en autobús hasta Madrid y allí tomará un vuelo hasta Tenerife, donde habrá un entrenamiento por la tarde.