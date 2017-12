Los problemas ya están aquí

El Tecnyconta Zaragoza se está empezando a meter en problemas. Frente al UCAM Murcia consumó su quinta derrota consecutiva, aunque esta, por extraño que parezca, no fue la peor noticia de la tarde. Al mal juego del equipo, bastante lejos de su mejor nivel, se sumó la lesión de Gary Neal, con una posible rotura muscular, cuando el calendario le depara en el horizonte dos partidos decisivos ante Betis y Burgos. Ahora tiene a ambos a una sola victoria de distancia. Los problemas llaman a la puerta y el recurso de los árbitros ya no vale, aunque a Cuspinera su rueda de prensa en Badalona le proporcionó su primera ovación en Zaragoza.

El partido entre Tecnyconta y Murcia fue malo, muy malo. Errores, poca anotación, juego deslavazado. Ganó el UCAM, por encima casi siempre, con ideas más claras aunque también muy fallón, si bien pudo incluso perderlo a manos de un Tecnyconta que no está cómodo en la pista, que no defiende bien, que ataca peor. Ayer solo le costó 30 minutos empezar a aplicarse en defensa con un mayor nivel de intensidad y agresividad que se tradujo en más faltas personales. Con todo lo mal que lo había hecho, el Tecnyconta pudo hasta ganar. Pero no supo gestionar el final. Al UCAM le bastó con anotar los tiros libres. El Tecnyconta no pudo hacer ni eso y, cuando tenía el balón con 73-75 a falta de 30 segundos y tras un tiempo muerto de Jota Cuspinera, perdió el balón de manera infantil y se condenó definitivamente.

Fue un final acorde al resto de un partido en el que el Tecnyconta perdió un balón hasta en un saque de fondo. El equipo solo estuvo por delante en el marcador durante 2.27 minutos, el dominio correspondió a un Murcia al que solo sus propios errores impidieron ganar con comodidad. El Tecnyconta no pudo desarrollar su juego ofensivo, con muchos problemas para encontrar tiradores liberados, y solo cuando Neal conectó con los interiores pudo engancharse al partido. Porque su producción ofensiva fue bastante pobre en la primera mitad (29 puntos). Le salvó el hecho de que el Murcia, el equipo que más tira de tres de la ACB, no tuviera su día desde el perímetro.

La marcha de Sergi García ha perjudicado notablemente al Tecnyconta. Ahora no hay a quién recurrir cuando el equipo necesita darle una marcha más al partido, cambiar el ritmo, tocar a rebato en defensa. Y Bo McCalebb lo hizo bien, sobre todo teniendo en cuenta que solo lleva una semana con el equipo, mostró calidad y explosividad, pero le falta aún hacerse con los mandos como base. Porque solo con Gary Neal no es suficiente y pasan las jornadas y, en lugar de sumar jugadores a la causa, parece que se van restando. Michalak no termina de arrancar ni de tener protagonismo, Mazalin y Triguero están para momentos fugaces, como mucho, y ayer también se cayó Álex Suárez. Barreiro acabó haciendo el cuatro en la segunda parte.

El Tecnyconta jugó mal, defendió poco, atacó con escaso criterio confundiendo velocidad con prisa y no se llevó un varapalo peor porque el Murcia falló casi tanto como él. Se desangró por el rebote, que no controló en ninguno de los dos aros (32-42), y eso concedió más oportunidades al Murcia y frenó su juego rápido. Al menos al principio, porque al final ya no había plan sobre la pista, solo intentar recortar a base de triples rápidos y, generalmente, mal tirados. El equipo puso corazón y ganas, eso sí, para intentar darle la vuelta al marcador y a punto estuvo de lograrlo. Pero si no mejora su juego va a ser realmente difícil. Porque los problemas ya están aquí.