Rafa Nadal jugará la final de Toronto contra el 'matagigantes' Tsitsipas

Rafael Nadal luchará en la madrugada del domingo al lunes por elevar el récord de Masters 1.000 que él mismo ostenta a 33 títulos. El jugador mallorquín ha derrotado al ruso Karen Khachanov en semifinales del torneo de Toronto por 7-6 (7/3) y 6-4 y jugará la final contra el griego Stefanos Tsitsipas en el día de su 20º cumpleaños.

Khachanov resultó un escollo similar al de Marin Cilic en cuartos, pero sin llegar al nivel del croata. El ruso inquetó al español menos aún de lo que pueda parecer por el marcador. Su servicio le dio para forzar el 'tie break' en el primer set, pero una vez en el desempate no tuvo opción alguna. En la segunda manga, Nadal rompió pronto el saque rival, en el tercer juego, lo que le bastó para alcanzar la final.



Khachanov devuelve un golpe a Nadal. / USA TODAY

"Estoy muy satisfecho con mi semana. Al llegar aquí era muy difícil para mí imaginar que estaría en la final", reconoció Nadal, que no acabó del todo contento con los entrenamientos de la semana pasada en Manacor. "Por supuesto, puedo jugar un poco mejor, pero ese es el trabajo que me toca hacer todos los días. Todos los partidos me ayudan a mejorar mi juego", anunció el número uno mundial, que sabe que la final no será fácil: "Mañana es un día para jugar un gran partido contra un oponente muy duro. Y espero estar listo para eso".

CUATRO 'TOP TEN' EN UNA SEMANA

En la final tendrá al mismo rival al que barrió en la pasada final del torneo de Barcelona, un 6-2 y 6-1 en 80 minutos que supuso la final más corta de la historia de la cita catalana. En la última semana, Tsitsipas ha tumbado ha cuatro 'top ten': Dominic Thiem (8º) en segunda ronda, Novak Djokovic (10º) en octavos, Alexander Zverev (3º) en cuartos y Kevin Anderson (6º) en semifinales, en un duelo muy ajustado: 6-7 (4/7), 6-4 y 7-6 (9/7).



Tsitsipas, durante la semifinal contra Anderson. / USA TODAY

A los 19 años y 364 días, fue el jugador más joven en tumbar a cuatro 'top ten' en un mismo torneo. El sensacional ateniense llegó a Canadá en el puesto 38º y saldrá como mínimo 15º. "Es increíble lo que ha pasado. Cuando llegué pensaba que superar un par de rondas estaría bien y ahora estoy en la final", reconoció tras meterse en la segunda final de su carrera. "Tengo mucho que mejorar aún, volverme más fuerte y más rápido, aún tengo que trabajar, pero mi juego agresivo, mi servicio y mi madurez son las tres cosas que más he mejorado esta temporada", explicó el tenista griego, que sueña con celebrar hoy a lo grande su 20º cumpleaños.