Rafa Nadal no seguirá con su tío de entrenador

Toni Nadal, tío y entrenador de Rafael Nadal, anunció ayer de forma inesperada que esta temporada será la última en la que acompañará a su sobrino en el circuito, para dedicarse a trabajar con los nuevos valores de la academia que el exnúmero 1 mundial inauguró este año en Manacor. «A partir del año próximo no estaré junto a Rafael en el circuito», dijo el técnico mallorquín en una entrevista al portal tennisitaliano.it.

La decisión de Toni Nadal de dar un paso atrás en una relación que comenzó cuando el tenista cogió su primera raqueta a los cuatro años es que Rafael Nadal, de 30 años, ya no parece necesitar tanto de sus servicios, según se desprende de las declaraciones. «La relación con mi sobrino ha sido siempre muy buena, en todos estos años nunca hemos experimentado períodos de crisis. Sin embargo, hasta los 17 años decidía todo yo mismo, entonces llegó Carlos Costa como mánager y se acercó el padre, cada uno con sus opiniones. La verdad es que cada año decido cada vez menos, y llegaremos al punto en el que ya no decida nada. He viajado con Rafael muchos años, ahora quiero volver a hacerme cargo de la educación de los jóvenes y la academia es el lugar perfecto», explicó.