Ratón regala un punto al Zaragoza

Minuto 99 FINAL DEL PARTIDO

Minuto 98 Amarilla a Saúl

Minuto 95 Roja a Ratón por la segunda amarilla. Lanzarote, de `portero

FINAL DEL PARTIDO

Minuto 91 José Enrique se permite una licencia imperdonable y favorece con su error una contra del Oviedo que Saúl no resuelve con todo a favor. El central está realizando un partido nefasto, siempre cubierto por las intervenciones de Ratón

Minuto 89 Tarjetas para Linares y Ratón

Minuto 89 Linares gana la espalda a la defensa y dispara sobre un Ratón que, de nuevo, se muestra insuperable con otra parada de gran mérito

Minuto 88 No hay un dueño claro. Los dos equipos queman sus naves, con un Real Zaragoza que firmaría el empate

Minuto 86 Se va Erice y entra Linares

Minuto 85 El partido se ha vuelto loco, con el Oviedo perdiendo fuelle

Minuto 82 Lanzarote sustituye a un Xumetra muy tocado

Minuto 79 Xumetra, con problemas físicos

Minuto 77 Michu no ajusta un cabezazo muy cerca de Ratón y sin marcaje alguno. El conjunto aragonés insiste en ofrecer ocasiones a un Oviedo que achucha ahora por las bandas

Minuto 73 Toché encara a Ratón en solitario y Cabrera, en un gran esfuerzo en el repliegue, tapa los disparos del delantero. Reacción espectacular del uruguayo en otra ocasión muy clara del equipo den Hierro

Minuto 71 Javi Ros saca una falta de aquella manera, sin problemas para Juan Carlos

Minuto 70 El Real Oviedo gana todos los balones divididos. No aplica mucha profundidad y eso permite al frágil Real Zaragoza mantenerse en pie en el marcador

Minuto 66 Entra Saúl y se va Carlitos. Hierro mueve pieza

Minuto 65 Cabrera está muy poco fino con el balón en los pies. El Real Zaragoza carece de salida de balón alguna desde atrás

Minuto 63 Pombo entra por Edu Bedia y Edu García pro Cani. Láinez busca oxígeno. La continuidad de Xumetra en el partido, complicada de explicar y entender

Minuto 61 Tarjeta amarilla par Xumetra por una falta al borde del área. Llega tarde. Se pierde el próximo partido con el Rayo por acumulación

Minuto 57 Zapater da señales de haberse lesionado. El centrocampista es atendido sobre el césped

Minuto 57 Amarilla para Nando

Minuto 54 Ratón aparece de nuevo para estirarse hacia su palo derecho a una falta lanzada por Susaeta. Llega con brazo largo y mano dura. El portero continúa iluminado

Minuto 53 José Enrique a lo suyo. A falta de recursos, fuerza faltas innecesarias

Minuto 51 Xumetra saca un córner a un lanzamiento muy largo de Isaac

Minuto 50 Carlitos se pase por el área pequeña aunque de espaldas a puerta, lo que le impide un tiro limpio. La defensa zaragocista es un auténtico chollo, sin que el Oviedo sepa bien cómo superarla en el último disparo. También Ratón ha dicho lo suyo

Minuto 48 El Real Zaragoza se ha estirado en una combinación colectiva atractiva y eficaz que acaba en córner a su favor

Minuto 46 Amarilla para Torró por una entrada sobre Edu Bedia

COMIENZA LA SEGUNDA MITAD

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 41 Javi Ros firma una contra esperpéntica, lanzándose la pelota muy larga cuando había cogido por sorpresa al equipo asturiano

Minuto 39 Ángel remata de cabeza a la escuadra derecha de Juan Carlos, pero es la noche de los porteros. El guardameta del Oviedo vela para evitar que el Zaragoza marque de un saque de banda de Cabrera

Minuto 38 El 0-0 es una bendición. Casi un milagro

Minuto 36 El conjunto de Láinez está pasando por una grave crisis de juego, sobreviviendo a duras penas en la media docena de intervenciones de su portero.

Minuto 33 Ratón desenchufa otra clara ocasión a bocajarro del Oviedo. El Real Zaragoza zozobra por todo el sistema defensivo

Minuto 32 Ratón vuelve a evitar el gol de Susaeta de falta directa. Lanzamiento centrado pero que bota muy encima del portero, rápido para sacar cuerpo y guantes

Minuto 29 Nueva aparición desafortunada de José Enrique, lento en la persecución del jugador que se desmarcaba por banda y que ha centrado atrás para que Ratón saque de nuevo dos manos salvadoras.

Minuto 28 Muy lento Xumetra en un contragolpe. Elige mal y tarde el pase para un Edu Bedia metido en fuera de juego

Minuto 27 El Real Zaragoza se ha desinflado en el centro del campo, donde las operaciones del Oviedo tienen mayor precisión e intención

Minuto 23 Ratón se encuentra con un disparo de Nando que venía rechazado desde el suelo por el cuerpo de Zapater. El balón no ha entrado de milagro con José Enrique cometiendo dos errores consecutivos en el despeje y en un resbalón inoportuno. Carambola afortunada para el equipo de Láinez, gestionado de forma horrible el trabajo defensivo

Minuto 21 El encuentro ha entrado en zona muerta. El Oviedo pretende intimidar pero el Real Zaragoza lo contiene sin problemas

Minuto 17 Ratón solventa un mano a mano con Carlitos. Bien el portero ante la desatención de una defensa superado con una simple pared

Minuto 16 Cani pierde un balón al recrearse en el adorno y la contra es solucionado por el corte oportuno de Marcelo Silva

Minuto 14 Javi Ros dispara desde lejos después de una jugada bien trenzada que pone en alerta al equipo de Hierro, poco a poco con menos pelota y más precavido

Minuto 12 El conjunto aragonés trabaja para vacunar la salida fulgurante de un rival que se sostiene en Néstor Susaeta en la construcción y en las incorporaciones de sus laterales

Minuto 10 Falta sobre Ángel, cómo no, que el equipo de Láinez ha estado a punto de aprovechar en un cabezazo de Cabrera al eje defensivo del Oviedo. Nadie ha llegado al remate

Minuto 7 El Real Zaragoza se ampara en ataque en lo que rasque Ángel. En este sentido, no cambia su guión, con el punta saliendo de zona para ofrecerse

Minuto 5 José Enrique se hace un ovillo en zona peligrosa y Toché está a punto de provocar una acción de gol. El central ha abusado de balón y de regate en un territorio prohibido para este tipo de acciones

Minuto 4 Cani dibuja un detalle para la llegada lateral de Cabrera, pero el uruguayo llega tarde en su incorporación

Minuto 2 El Real Oviedo ha salido con todos los explosivos activados. Muy arriba y con los colmillos afilados. El Real Zaragoza contiene el aliento e intenta hacerlo con el balón

21.00 COMIENZA EL PARTIDO

20.13 El Real Oviedo de Fernando Hierro se presenta con el siguiente once: Juan Carlos, Johannesson, David, Costas, Christian, Torró, Erice, Susaeta, Carlitos, Nando y Toché. En el banquilllo local se sientan Esteban, Michu, Linares Fernández, Rocha, Saúl y Óscar Gil

20.07 El Real Zaragoza jugará frente al Oviedo con Ratón, Isaac, Marcelo Silva, José Enrique, Cabrera, Zapater, Edu Bedia, Javi Ros, Cani, Xumetra y Ángel. Las novedades principales se localizan en las alas del equipo, donde Cani y Xumetra relevan en la titularidad a Pombo y Lanzarote, que en esta ocasión partirán desde el banquillo junto a Saja, Feltscher, Valentín, Barrera y Edu García. El descartado ha sido Fran

Debería de darse prisa pese a que los resultados favorezcan su parsimonia o incapacidad para confirmar de una vez la permanencia en Segunda una temporada más. Ganando esta noche al Real Oviedo en el Carlos Tartiete (21.00), el Real Zaragoza se aseguraría de forma virtual el repetir por quinto curso consecutivo viaje por la geografía de una competición a la que está anclado por muchos motivos, el principal la torpeza gestora del grueso de sus dirigentes. Su rival es un aspirante al playoff de ascenso y en su campo pocos le han tosido. No es ese el problemade fondo, sino la poca credibilidad de un conjunto aragonés rompible al menor cambio de brisa, incluso con la fuerza de la ventaja en el marcador. Los tres puntos le harían prácticamente inalcanzable para su perseguidor más rezagado, el Nástic. Con uno, prorrogaría la insufrible espera. La derrota mantendría el suspense, pero tampoco podría calificarse de catástrofe salvo que sus formas sonrojen. Y aun así...

Vive el Real Zaragoza en un purgatorio de espera infernal. Pedalea para llegar a meta como sea antes de que cierren el control a un equipo cuyo único motor fiable es Ángel. El goleador, subido en la ola perfecta, es la solitaria luz ofensiva para guiar a un bloque sin consistencia ni constancia defensiva alguna. Su propio técnico, César Láinez, no ocultó tras el empate con el Cádiz una gran irritación por la insistencia en los errores, en la pésima lectura de los partidos de sus futbolistas cuando el guión exige calma y personalidad. Nada nuevo en el horizonte, sólo que el entrenador lo está constatando en primera persona, y duele bastante más.

Es muy posible que Láinez insista hoy en su apuesta por José Enrique de central y Cabrera de lateral, un intercambio de papeles que no ha dado los frutos perseguidos --más bien todo lo contrario-- y que ha sido motivo de fogosos debates. Más vale que Ángel siga iluminado y que aguante los 90 minutos, porque el artillero esta vez no tiene quien le acompañe ni sobre el césped ni en el banquillo. Sin Samaras, con molestias musculares hasta en las pestañas, ni Dongou, operado, ni Raí, que ayudará al filial en una decisión muy discutible de prioridades, el Real Zaragoza actuará sin recambio en ataque. La idea, se supone, es que Xumetra, Cani, Pombo o Lanzarote --se admiten candidaturas-- colaboren más en el gol.

La incógnita se resolverá poco antes de las once de la noche, pero sería recomendable que el Real Zaragoza regresara de Asturias en la carroza de la salvación y no en la calabaza de las dudas. Sintiéndose ciudadano de una patria por muy pobre que resulte y no nómada sin pasaporte por tres jornadas más de inútil sufrimiento.