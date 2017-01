El Real Zaragoza dedica la primera parte a defender su campo

Minuto 45 FIN DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 44 Crisis defensiva del Real Zaragoza en la recta final de esta primera parte conm diversas desatenciones que el Tenerife no aprovecha

Minuto 42 Raúl Cámara profundiza a su antojo y provoca un saque de esquina

Minuto 40 Valentín ejerce de forzudo con cierto éxito en la medular, pero en cuanto dispone de la pelota, su visión se nubla

Minuto 39 Valentín se interpone en el camino de Amath y frena con todo al jugador del Tenerife

Minuto 36 Zapater comete un nuevo error por lentitud y provoca una contra del Tenerife. El capitán tarda en desprenderse del balón y en cualquier presión es presa fácil

Minuto 33 El conjunto de Agné se desta por primera vez con una jugada de más de tres toque pero Isaac busque un desmarque fantasma, al hueco donde no había ningún compañero

Minuto 31 El Real Zaragoza permanece anclado en su tres cuartos defensivo, lo que ha conseguido, por lo menos, apaciguar al Tenerife, más atento y conservador que en el primer cuarto de hora

Minuto 26 Amarilla para Dongou por pedir falta en una entrada en la que han derribado al punta camerunés

Minuto 24 El Tenerife se libera con facilidad de la congestión poco constante del Real Zaragoza en un centro del campo huérfano de ideas.

Minuto 20 Suso combina con Vitolo y después con Amath y su asociación termina con pase atrás para que se produzca un disparo fácil frente a la portería de Ratón, quien ha desviado el tiro con su cuerpo y sus manos.

Minuto 19 Nuevo error de Zapater en el pase no forzado que soluciona Cabrera. No hay fluidez en Real Zaragoza tan hermético como pesado

Minuto 14 Ratón envía el balón fuera en otro balón comprometido de Cabrera hacia atrás

Minuto 13 Cristo dispara según llega en carrera para que Ratón detenga sin dificultades. Cómoda asistencia de Vitolo para el punta local

Minuto 11 El Tenerife ha tardado diez minutos en hacerse con el esférico y el partido. Lleva la iniciativa y da muestras de que tiene un plan mucho más estudiado que su rival. De nuevo Suso dispara tras un error en el rechace de la defensa aragonesa

Minuto 8 Por el momento, Zapater y Valentín demasiado previsibles en los pases profundos. Dos pérdidas consecutivas con balones muy largos e imprecisos

Minuto 6 El Tenerife, con mucha intención, le ha cogido el gusto a percutar por el costado de Casado. Suso y Raúl Cámara insisten, alternándose, en intentar superar al lateral del conjunto aragonés

Minuto 5 Isaac poniendo una bomba en los pies a Ratón con una cesión envenenada

Minuto 3 El Real Zaragoza espera y busca el robo en el centro del campo. Zapater ha aparecido en una anticipación muy oportuna frenada en falta por el Tenerife

Minuto 2 La primera jugada de ataque confirma que Ángel vuelve a ser el recurso casi único en ataque. El delantero ha recogido la pelotay ha intentado, sin fortuna, resolver por su cuenta.

20.00 COMIENZA EL PARTIDO

19.37. Todo apunta a que Raí tendrá minutos. Mejor con el marcador a favor

19.25 La red de seguridad que se pretende tejer en la medular puede empastar aún más la salida del balón por esa zona. Sólo si aparecen Xiscu y Xumetra, el Real Zaragoza cogerá aire para volar. De lo contrario, Dongou y Ángel pueden pasarse el partido Walking on the Moon

19.15 El Tenerife sale de inicio con Dani H., Germán S., Camille, Alberto, Vitolo, Suso, Aarón, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Cristo y Amath. Para los cambios se quedan Falcón, Omar, M. Crosas, Lozano, Iñaki, Aitor Sanz y Jouini

XI del Tenerife pic.twitter.com/xRUeKawSn2 — Real Zaragoza Crew (@ZaragozaCrew) 14 de enero de 2017

19.10 En el banquillo se sientan Aitor Chueca, Bagnack, Javi Ros, Erik Morán, Lanzarote, Edu García y Raí. Barrera e Irureta han sido los descartados por el técnico

19.04 El Real Zaragoza juega con Ratón, Isaac, Marcelo Silva, Cabrera, Casado, Zapater, Valentín, Xiscu, Xumetra, Dongou y Ángel. Raúl Agné saca al Valentín de su puesto natural para que acompañe a Zapater mientras que asume una apuesta de riesgo con Casado de lateral izquierdo en ausencia por lesión de José Enrique. La otra novedad es la presencia de Xumetra en el once de salida, quien ocupará el costado derechopara insistir con Xiscu por el izquierdo. Arriba, el técnico mantiene el doble delantero.

El Real Zaragoza es un sorpresa constante, por lo general nada agradable. Se sostiene en el alambre de la clasificación, desheredado del ascenso directo y pendiente de sumar puntos como sea para no perder el paso del playoff. Esta tarde, en el cierre de la primera vuelta, volverá a abrir otro huevo Kinder en su inconstante trayectoria sin saber a ciencia cierta lo que saldrá de dentro. En la historia reciente del campeonato, contra Oviedo y el Rayo sacó provecho de los terribles errores defensivos de sus rivales; frente a un Girona superior pagó los suyos. Ante su ausencia casi absoluta de juego y de patrón, es un equipo claramente resultadista que se alimenta de las miserias ajenas.

No cambiará mucho su perfil en el Heliodoro Rodríguez juegue quien juegue, con las ausencias de Cani por sanción, José Enrique por una lesión que le tendrá al menos seis semanas en el dique seco y la baja de última hora de Irureta por enfermedad, lo que devuelve a Ratón a una titularidad a la que también regresa Marcelo Silva. Y no lo hará porque el abanico de recursos de Raúl Agné es mínimo con una bloque tan chato de talento y de físico. Además, necesita desalojar de su espíritu el demonio que le aterra cuando actúa fuera de casa, donde se encoge con estrépito: sólo ha ganado en Vallecas y no con muchos honores.

Duele el Real Zaragoza. Le crujen los huesos y su músculo competitivo alcanza a duras penas poco más de 45 minutos. Sus ambiciones, meterse al final del curso en puestos de promoción de ascenso, pasa por lograr una buena traca de triunfos, el primero en la isla. El problema es que con esta plantilla querer no es poder. Si pretende regresar a Primera, tendrá que salir del mercado de invierno con la cesta bien repleta. Portero, defensa o defensas, centrocampista constructivo, extremo, delantero... Toda esa compra sin dinero y, por el momento. dando palos de ciego, lo que augura una segunda vuelta sin grandes mejoras en la arquitectura del equipo, a expensas de lo que le reserve el destino.

El Tenerife no pierde en su estadio desde hace un año. No es un equipo deslumbrante, pero tiene un plan sostenido en la velocidad, en el contragolpe muy bien llevado. Amath Ndiaye y Cristo González son auténticos demonios, con Suso y Aarón Ñíguez de abrelatas por fuera. El encuentro no será para románticos, con un Real Zaragoza pendiente de no fallar y de Ángel, su Robinson Crusoe goleador, y de un adversario elemental, poco dado a aventuras de riesgo. En ese escenario, Ratón recupera lugar en el once por la gripe de Irureta, después de una semana en la que Agné ha ratificado que su guardameta de cámara es y será siempre el vasco "salvo que se rompa una pierna". No ha hecho falta ese desgraciado destrozo, sólo un simple virus para que el técnico deba recurrir a Ratón, para que el equipo aragonés esté en las manos de un arquero que perdió el puesto de forma injusta.

En principio, el Real Zaragoza ataca este compromiso como siempre, callado, como ausente, con un par de balas como mucho en el fusil para tumbar al elefante o a la hormiga. A la espera de descubrir con los minutos si es el cazador o el pajarito.