Rechazo unánime a la pancarta de apoyo a un presunto violador

El Osasuna-Sevilla, disputado el pasado domingo en El Sadar, dejó algo más que el enfado de Oriol Riera por el arbitraje. Un grupo ultra de seguidores del Sevilla colgó una pancarta en la que se leía «Gordo», nombre con el que se conoce a José Ángel Prenda, uno de los cinco acusados andaluces de la violación que sufrió una joven madrileña durante la primera noche de los Sanfermines a manos de varios hombres. Mientras la Policía Nacional investiga los hechos y busca al autor, la reacción de las instituciones no se ha hecho esperar.

Los Biris, el grupo ultra del conjunto andaluz, aseguraron en un comunicado que ninguno de sus componentes se había desplazado hasta Navarra, por lo que no podía ser un integrante el que llevó la pancarta.

La Delegación del Gobierno en Navarra pondrá en conocimiento de la Comisión Antiviolencia dicho homenaje que, aparte de la pancarta, vio como en las redes sociales se pedía la libertad del presunto violador, que permanece en la prisión de Pamplona desde el pasado 9 de julio. También la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer una declaración institucional por la que se rechaza la exhibición de la pancarta colocada en El Sadar, un hecho que se considera «absolutamente lamentable y rotundamente rechazable».

También los partidos políticos y las instituciones de la comunidad foral mostraron su rechazo a la exhibición de la pancarta. «Es una actuación inadmisible que va a ser seguida muy de cerca», afirmó María José Beaumont, consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra.

FRIALDAD DE CASTRO

Mucha menos importancia le dio el presidente del Sevilla, para quien el hecho no es tan grave. Pepe Castro aseguró que «es una pancarta con los colores del Sevilla de una aficionado que pone ‘Gordo’ y no hay más». «Es como si vais alguno de vosotros o un familiar y pone canijo. Me parece lamentable que me pregunten por esa pancarta. No puedo responder de la pancarta de un aficionado», declaró Castro tras el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2015. También confirmó que los Biris no acudieron al encuentro en El Sadar.

Mientras, la persona que supuestamente colgó la pancarta contestó a un seguidor de Osasuna que tachó de «penoso» lo que sucedido. «Haber venido a quitármela morcillón», escribió en las redes sociales.