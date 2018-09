Récord sideral de Kipchoge

Normalmente, los récords en atletismo se baten por centímetros o por segundos. Pero lo de Eliud Kipchoge no es normal. El keniano es un corredor tan excepcional que rebajó la plusmarca mundial de maratón en más de un minuto en el rapidísimo maratón de Berlín. El récord anterior, que pertenecía a Dennis Kimetto, estaba situado en el entorno de las 2 horas y 3 minutos (2.02.57) desde el 2014, también en Berlín, pero ayer Kipchoge paró el cronómetro junto a la Puerta de de Brandemburgo en 2.01.39, un minuto y 18 segundos más rápido. La hazaña tiene un mérito extraordinario ya que el keniano corrió solo desde el kilómetro 25.

Kipchoge se distanció del resto de corredores de élite desde la salida. Acompañado por tres liebres, a las que iba indicando ritmos y cómo posicionarse en carrera, el campeón olímpico de maratón en Río 2016 estuvo por debajo del récord durante toda la carrera. El ritmo endiablado que quiso imponer desde el principio obligó a la tercera liebre, la única que aguantó un poco más, a tirar la toalla en el 25. Kipchoge ni se inmutó. Siguió al mismo ritmo e incluso se permitió el lujo de incrementarlo en los dos últimos kilómetros ya que la proyección en el 40 era finalizar en 2.02 y acabó 20 segundos por debajo.

«Mi entrenador me ha estado presionando en la última fase de los rodajes porque queríamos asegurar que no fallaría al final», comentó Kipchoge, todavía eufórico por su magnífico resultado, una nueva victoria, con la que suma10 de 11, y una nueva plusmarca mundial. Kipchoge ya tiene el récord oficial IAAF y, además, es el humano que más cerca ha estado de asomarse tras el muro de las dos horas en el maratón. En mayo del 2017 cubrió los 42 kilómetros y 195 metros en un circuito trazado sobre la pista del autódromo Monza, dentro del innovador proyecto Nike-Breaking2. Avituallado sobre la marcha y ayudado por liebres que se relevaban en cada vuelta, la prueba no podía ser homologada. Al keniano le faltó gasolina en la última vuelta, incluidos los dichosos 195 metros, pero anotó un registro para seguir soñando (2.00.25), a tan solo 25 segundos del objetivo de las dos horas.

Kipchoge no renunció nunca a ser oficialmente también el más rápido. «Es un sueño de locos… hasta que lo consigues», afirmaba el corredor de 33 años antes de aterrizar en la capital alemana, el mejor maratoniano del siglo recién estrenado, el atleta que se atrevió a derrotar en la pista a dos intocables como Kenenisa Bekele y Hicham El Gerruj. Y que no parece tenerle miedo a la distancia, pero sí un gran respeto, lo que implica una gran concentración en su trabajo. Kipchoge habita seis días a la semana apartado del bullicio de Eldoret, entrenando en la base del equipo Nationale Nederlanden RT en Kaptagat, en uno de cuyos muros puede leerse una cita de Paulo Coelho: «Si quieres tener éxito no te engañes a ti mismo».

El corredor que ha ganado 10 maratones de 11 disputados, incluido el olímpico de Río 2016, y que cita a Rafa Nadal entre sus grandes refeerentes, ejerce de líder natural en el selecto grupo de maratonianos del NNRT, con Geoffrey Kamworor como alumno aventajado y probable sucesor. A juzgar por el mote que han elegido para su jefe, calcado al que Ibrahimovic le colgó a Guardiola, ‘El Filósofo’, el liderazgo del ya legendario Kipchoge parece ir más allá del rodaje colina arriba, colina abajo.